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Як у Великій Британії українці можуть отримати грант на бізнес (відео)

Середа 07 лютого 2024 15:06
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Як у Великій Британії українці можуть отримати грант на бізнес (відео) Як українцям отримати грант на бізнес у Британії (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

У Британії можна отримати грант для того, щоб організувати та розвинути власний бізнес.

Про деталі отримання грантіву Британії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як українцям отримати грант на бізнес у Британії

Ви дійсно можете отримати грант, тобто, гроші, які не потрібно повертати й ця сума є досить великою. Це сума до 75 тисяч фунтів на розвиток бізнесу.

У Великій Британії є організація "ВІРС", яка є партнером британських бібліотек. Вони надають безплатну інформаційну підтримку бізнесу, а також надають гранти щодо підтримки.

Як у Великій Британії українці можуть отримати грант на бізнес (відео)

Як українцям отримати грант на бізнес у Британії (фото: Getty images)

У них є безкоштовні ресурси онлайн і плюс безоплатні зустрічі, які потрібно бронювати. Але це зустріч сам на сам, де з вами складуть бізнес-план, розкажуть які ліцензії потрібні, дозволи та де їх брати.

А також періодично вони оголошують гранти, приймають заявки та зазвичай дають трьом/п’яти успішним кандидатам, не обов’язково навіть мати налагоджений бізнес.

Як у Великій Британії українці можуть отримати грант на бізнес (відео)

Як українцям отримати грант на бізнес у Британії (фото: Getty images)

Вони також фінансують початкові стадії розвитку. Такі організації мають бути в усіх регіонах Британії. Тому треба шукати їх біля себе та слідкувати за новинами, не бійтеся звертатися та подаватися на гранти.

Раніше ми розповідали про те, як у Британії можна безоплатно поставити брекети українським дітям.

Також читайте наш матеріал про те, чи зможуть українці отримати паспорт у Німеччині.

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