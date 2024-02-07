Как в Великобритании украинцы могут получить грант на бизнес (видео)

В Британии можно получить грант для того, чтобы организовать и развить свой бизнес.

О деталях получения грантива Британии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как украинцам получить грант на бизнес в Британии

Вы действительно можете получить грант, то есть деньги, которые не нужно возвращать и эта сумма достаточно велика. Это сумма до 75 тысяч фунтов на развитие бизнеса.

В Великобритании есть организация "ВИРС", которая является партнером британских библиотек. Они предоставляют бесплатную информационную поддержку бизнесу, а также предоставляют гранты поддержки.

Как украинцам получить грант на бизнес в Британии (фото: Getty images)

У них есть бесплатные ресурсы онлайн и плюс бесплатные встречи, которые нужно бронировать. Но это встреча один на один, где с вами составят бизнес-план, расскажут какие лицензии нужны, разрешения и где их брать.

А также периодически они объявляют гранты, принимают заявки и обычно дают трем/пяти успешным кандидатам, не обязательно иметь даже налаженный бизнес.

Как украинцам получить грант на бизнес в Британии (фото: Getty images)

Они также финансируют исходные стадии развития. Такие организации должны находиться во всех регионах Британии. Поэтому нужно искать их возле себя и следить за новостями, не бойтесь обращаться и подаваться на гранты.