Як варити кутю в мультиварці: швидкий і смачний рецепт

Вже скоро Святвечір, а тому багато хто вже почав замислюватися, як приготувати смачну кутю. Якщо ви шукаєте простий рецепт - спробуйте зробити цю страву у мультиварці.

Для приготування потрібні "класичні" інгредієнти для куті. Аби було простіше, вимірюйте усе мірною склянкою, яка йде у наборі з мультиваркою. Якщо ж її немає - використовуйте звичайну. Отже, вам знадобляться:

пшениця - 2 мультисклянки

вода – 4 мультисклянки

мак - 100 грамів

горіхи - 100 г.

сухофрукти - 100 г.

мед - 2-3 столові ложки (але кількість можна регулювати в залежності від ваших смакових вподобань).

Рецепт куті у мультиварці (скріншот)

Почнемо приготування. Промийте пшеницю, засипте її у чашу мультиварки та залийте водою. Потім увімкніть режим "Тушкування" (або аналогічний, під час якого їжа готується протягом 1 години 30 хвилин). Але не треба залишати пшеницю на увесь цей час без нагляду.

За годину варто подивитися, чи пропарилася крупа. Буває і так, що пшениця стає готовою раніше.

Підготуйте начинку. Промийте сухофрукти та залийте їх окропом, після чого накрийте кришкою та залиште приблизно на годину (воду після цього не виливайте, залиште її). Мак теж потрібно залити окропом, але потім зливайте воду та "перебийте" його блендером. Горіхи можна порізати або "відбити" - як вам більше подобається.

Коли пшениця готова, додайте у чашу сухофрукти, мак та горіхи. Потім залийте їх медовим сиропом. Для цього візьміть трохи води, яка залишилася після сухофруктів. Так мед краще розчиниться та легко перемішається з пшеницею. Потім залиште кутю у мультиварці на режимі підігрівання, там вона має пропаритися ще 10-15 хвилин, а після цього подавайте смачну та неймовірно святкову страву на стіл.