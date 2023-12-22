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Как варить кутью в мультиварке: простой и вкусный рецепт

Пятница 22 декабря 2023 18:51
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Как варить кутью в мультиварке: простой и вкусный рецепт Как приготовить кутью в мултиварке (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро Святвечер, а потому многие уже начали задумываться, как приготовить вкусную кутью. Если вы ищете простой рецепт - попробуйте сделать это блюдо в мультиварке.

Как легко приготовить вкусную кутью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Multyvarka.

Для приготовления нужны "классические" ингредиенты для кутьи. Чтобы было проще, измеряйте все мерным стаканом, который идет в наборе с мультиваркой. Если же ее нет - используйте обычный. Итак, вам понадобятся:

  • пшеница - 2 мультистакана
  • вода – 4 мультистакана
  • мак – 100 граммов
  • орехи – 100 г.
  • сухофрукты – 100 г.
  • мед – 2-3 столовые ложки (но количество можно регулировать в зависимости от ваших вкусовых предпочтений).

Как варить кутью в мультиварке: простой и вкусный рецепт

Рецепт кутьи в мультиварке (скриншот)

Начнем приготовление. Промойте пшеницу, засыпьте ее в чашу мультиварки и залейте водой. Затем включите режим "Тушение" (или аналогичный, во время которого еда готовится в течение 1 часа 30 минут). Но не нужно оставлять пшеницу на все это время без присмотра.

Через час стоит посмотреть, пропарилась ли крупа. Бывает и так, что пшеница становится готовой раньше.

Подготовьте начинку. Промойте сухофрукты и залейте кипятком, после чего накройте крышкой и оставьте примерно на час (воду после этого не выливайте, оставьте ее). Мак тоже нужно залить кипятком, но затем сливайте воду и "перебейте" его блендером. Орехи можно порезать или "отбить" - как вам больше нравится.

Когда пшеница готова, добавьте в чашу сухофрукты, мак и орехи. Затем залейте их медовым сиропом. Для этого возьмите немного воды, оставшейся после сухофруктов. Так мед лучше растворится и легко перемешается с пшеницей. Затем оставьте кутью в мультиварке на режиме подогрева, там она должна пропариться еще 10-15 минут, а потом подавайте вкусное и невероятно праздничное блюдо на стол.

Ранее мы уже рассказывали, как приготовить компот из сухофруктов на Святвечер.

Кроме этого, недавно уже стало известно, каких блюд категорически не должно быть на Святвечер.

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