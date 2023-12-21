Узвар із сухофруктів на Святвечір: рецепт на п'ять літрів з фото і відео
Суміш із сухофруктів називають узваром. Напій вважається обов'язковим на Святвечір. Також іноді його плутають із компотом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Закарпатська господиня".
Список інгредієнтів
Найчастіше в його склад входять сушені яблука, груші та сливи, але можна знайти рецепти з курагою, родзинками та вишнею. Щодо спецій, то тут вже на власний вибір кожного.
Для приготування узвару, знадобляться такі інгредієнти:
- слива сушена - 200 г
- сушені яблука - 200 г
- сушена груша - 200 г
- цукор - 3 ст.л
Легкий спосіб приготування
Спочатку всі сухофрукти потрібно ретельно промити. У шестилітрову каструлю налийте 5 літрів води та добре нагрійте її, майже до кипіння.
Після цього покладіть у воду сухофрукти, доведіть до кипіння й прокип’ятіть на легкому вогні 2 хвилини. Далі вимкніть вогонь та додайте цукор.
В кінці узвару потрібно дати настоятися та процідіть його, щоб відділити сухофрукти від рідини.
Рецепт приготування узвару (скриншот)
Раніше ми повідомляли, як приготувати різдвяний штолен без дріжджів.
Також читайте, як приготувати канапки з ікрою по-новому.