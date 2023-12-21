Узвар із сухофруктів на Святвечір: рецепт на п'ять літрів з фото і відео

Суміш із сухофруктів називають узваром. Напій вважається обов'язковим на Святвечір. Також іноді його плутають із компотом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал "Закарпатська господиня".

Список інгредієнтів

Найчастіше в його склад входять сушені яблука, груші та сливи, але можна знайти рецепти з курагою, родзинками та вишнею. Щодо спецій, то тут вже на власний вибір кожного.

Для приготування узвару, знадобляться такі інгредієнти:

слива сушена - 200 г

сушені яблука - 200 г

сушена груша - 200 г

цукор - 3 ст.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку всі сухофрукти потрібно ретельно промити. У шестилітрову каструлю налийте 5 літрів води та добре нагрійте її, майже до кипіння.

Після цього покладіть у воду сухофрукти, доведіть до кипіння й прокип’ятіть на легкому вогні 2 хвилини. Далі вимкніть вогонь та додайте цукор.

В кінці узвару потрібно дати настоятися та процідіть його, щоб відділити сухофрукти від рідини.

Рецепт приготування узвару (скриншот)