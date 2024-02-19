Как устранить неприятный запах от ног: врач дал самые простые советы

Неприятный запах от ног – проблема достаточно распространенная. Целый день в теплых носках и зимней обуви - и вечером безудержный "аромат" уже обеспечен. А еще неприятный запах дают разнообразные грибки, которые подцепить можно где угодно.

Как устранить такой неприятный запах с ног, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео врача Юрия Габорца в Instagram.

В первую очередь специалист советует исключить поражение грибком. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, получить направление на анализы и пройти при необходимости консультацию у дерматолога. Если обследование подтвердит грибок – пролечить его и неприятный запах исчезнет.

Второе – исключить гипергидроз. Если нога постоянно потеет, то нужно сделать уколы ботулотоксином (т.е. блокатором передачи нервных импульсов) и через полгода вы будете точно иметь положительный эффект.

Третье – ванночки на ночь. Используйте соль с йодом – столовую ложку соли, пару капель йода. Можно также чередовать ванночки с фурацилином. А потом натуральными камнями снимать ороговение на стопах, там живут грибы и бактерии, которые и дают неприятный запах.

Кроме того, врач советует чередовать обувь – ода сохнет, вторую носить. Каждый день одевать чистые натуральные носки. Желательно выбирать легкую обувь, чтобы нога дышала, особенно летом. В теплое время следует выбирать максимально открытую.

"Грибок можно подцепить в любых местах, где вы ходите босиком, особенно, если у вас диабет или плохое кровоснабжение. Поэтому, даже если у вас нет запаха с ног - пользоваться мылом ниже колен дважды в день, тщательно мыть стопы и ухаживать за ногтями. А при первых проявлениях грибкового поражения обращаться к врачу, и будет легко грибок победить", - добавил Юрий Габорец.