Клопіт заради щастя. Як усиновити дитину під час війни і що для цього потрібно

Скільки родин готові до всиновлення

Усиновлення рятує від самотності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При цьому дитина втрачає будь-які зв'язки зі своєю біологічною сім'єю та отримує нову - усиновлювачів.

На початку великої війни процес усиновлення в Україні було призупинено, проте згодом процедура знову стала доступною для всіх охочих (і навіть зазнала деяких спрощень).

Нині чисельність кандидатів в усиновлювачі в Україні суттєво зростає. На кінець ІІ кварталу 2023 року на відповідному обліку перебувало 1 656 сімей, що у понад 1,5 раза більше, ніж за відповідний період 2022 року. Тоді таких сімей нараховувалося 1 017.

У 2020 та 2021 роках кандидатами були 1 100 та 1 095 сімей відповідно.

Окрім усиновлення, згідно з даними Національної соціальної сервісної служби, за 2022 рік в Україні було взято під опіку 6,5 тис. дітей, а за І квартал 2023 року - 1,7 тис. дітей.

Жити у повноцінній сім'ї - справжнє щастя (ілюстративне фото: Рixabay)

Що змінилось під час війни

Одна з основних змін у процесі всиновлення під час війни - діджиталізація.

Запровадження сучасних технологій дозволило кандидатам в усиновлювачі діяти онлайн під час:

подання запиту на консультацію щодо усиновлення (і її отримання)

подання заявки на облік кандидатів в усиновлювачі

пошуку актуальної інформації про дитину (стан її здоров'я, зміни у зовнішності тощо) в Єдиному електронному банку даних

Отже, навіть на тлі повномасштабного вторгнення РФ усиновлення доступне:

у тих регіонах, де немає воєнних дій

там, де працюють державні органи влади України

щодо дітей, обставини життя батьків та інших родичів яких дають можливість встановити (підтвердити), що дитина дійсно залишилась сама

Ознайомитись з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, можна на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України - на окремій сторінці, присвяченій цьому проекту.

Кожна дитина - індивідуальність (ілюстративне фото: Рixabay)

Хто має право всиновити дитину

Згідно з чинним законодавством, усиновити дитину мають право громадяни України:

які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі

які проживають на підконтрольній Україні території (внутрішньо-переміщені особи - також)

При цьому усиновлювач повинен бути дієздатною особою віком від 21 року (якщо усиновлювач є родичем дитини - можливі виключення).

Крім того, усиновлювачем може бути особа, старша за дитину не менш як на 15 років (за умови всиновлення повнолітньої особи різниця у віці має бути щонайменше 18 років).

За наявності кількох осіб, які бажають усиновити одну й ту саму дитину, переважне право на усиновлення має:

громадянин України, в сім'ї якого виховується дитина

громадянин України, який є чоловіком матері або дружиною батька дитини, що усиновлюється

громадянин України, який усиновлює кількох дітей, що є братами чи сестрами

громадянин України, який є родичем дитини

подружжя (громадяни України)

Про інші важливі нюанси щодо процедури усиновлення дітей можна дізнатися на сайті Мінсоцполітики.

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Процедура та необхідні документи

Для того, щоб стати на облік кандидатів в усиновлювачі необхідно:

звернутись до служби у справах дітей за місцем проживання (або зареєструватись через "Дію")

пройти курс підготовки з виховання дітей

Щоб отримати послугу онлайн, потрібно:

зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису

заповнити дані про шлюб, чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання

надати дані про дітей, яких ви бажаєте усиновити

зачекати близько 15 хв на перевірку даних у реєстрах і продовжити заповнення онлайн-форми (відомості з реєстрів "підтягнуться" автоматично)

додати до заяви фото/сканкопії документів, яких бракує (за потреби)

підписати заяву електронним підписом і відправити

Зазначимо, що подружжя, яке вдвох бажає усиновити дитину, подає спільну заяву - підписану обома.

Якщо ви бажаєте усиновити дитину одноосібно, але перебуваєте в шлюбі, - на вашу заяву накладається електронний підпис другого з подружжя (для цього необхідна його/її реєстрація в "Дії").

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У випадку, коли ви не маєте можливості подати заяву онлайн, потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання та написати заяву (про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі) у присутності її працівника.

Від подружжя, яке вдвох бажає усиновити дитину, подається спільна заява, підписана обома.

Якщо один із подружжя не може з'явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву (засвідчену нотаріально), може подати чоловік/дружина.

До заяви потрібно додати такі документи:

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу

копію картки платника податків або інформацію про відмову від такої картки

копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

довідку про заробітну плату за останні шість місяців (або відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік)

копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб

висновок про стан здоров'я (складений за спеціальною формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини)

довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника (видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання)

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням

засвідчену нотаріусом письмову згоду другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя)

При цьому якщо майбутній усиновлювач перебуває в шлюбі, висновок про стан здоров'я та довідка про наявність/відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Відповідальність за дитину несе кожен із батьків (ілюстративне фото: Рixabay)

Чи знаходять юні українці нові домівки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було всиновлено майже 1,2 тис. дітей. Хоча кількість усиновлень цьогоріч зросла на 14%, їх все ще менше, ніж до лютого 2022 року.

У період з січня по серпень 2023 року в Україні було усиновлено 546 дітей, тоді як в цілому з 2020 року нові родини знайшли майже 3,9 тис. юних українців.

При цьому загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні становила 66,5 тис., з яких діти-сироти - 22,3 тис.

У 2022 році відбувся значний спад кількості усиновлень (інфографіка: Opendatabot)

У поточному році перше місце за кількістю всиновлених дітей (48 осіб або 9%) посіла Житомирська область. На цій позиції вона змінила беззаперечного лідера трьох останніх років - Одещину.

Друге місце вже третій рік поспіль посідає Дніпропетровська область (44 дитини або 8%). На третьому місці - Київ, де було усиновлено 40 дітей (7%). Така позиція для столиці є найвищою за останні три роки.

Взяти в родину "чужу" дитину можуть не всі (інфографіка: Opendatabot)