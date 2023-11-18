Клопіт заради щастя. Як усиновити дитину під час війни і що для цього потрібно

Повномасштабне вторгнення РФ забрало сотні дитячих життів. Ще більше дітей і підлітків залишились без родин та елементарного, проте настільки необхідного батьківського піклування.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як усиновити дитину під час війни і що для цього потрібно.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство соціальної політики, Opendatabot, Національна соціальна сервісна служба України, "Дія", постанова Кабінету міністрів №866 від 24 вересня 2008 року "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини".
Усиновлення рятує від самотності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При цьому дитина втрачає будь-які зв'язки зі своєю біологічною сім'єю та отримує нову - усиновлювачів.
На початку великої війни процес усиновлення в Україні було призупинено, проте згодом процедура знову стала доступною для всіх охочих (і навіть зазнала деяких спрощень).
Нині чисельність кандидатів в усиновлювачі в Україні суттєво зростає. На кінець ІІ кварталу 2023 року на відповідному обліку перебувало 1 656 сімей, що у понад 1,5 раза більше, ніж за відповідний період 2022 року. Тоді таких сімей нараховувалося 1 017.
У 2020 та 2021 роках кандидатами були 1 100 та 1 095 сімей відповідно.
Окрім усиновлення, згідно з даними Національної соціальної сервісної служби, за 2022 рік в Україні було взято під опіку 6,5 тис. дітей, а за І квартал 2023 року - 1,7 тис. дітей.
Жити у повноцінній сім'ї - справжнє щастя (ілюстративне фото: Рixabay)
Одна з основних змін у процесі всиновлення під час війни - діджиталізація.
Запровадження сучасних технологій дозволило кандидатам в усиновлювачі діяти онлайн під час:
Отже, навіть на тлі повномасштабного вторгнення РФ усиновлення доступне:
Ознайомитись з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, можна на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України - на окремій сторінці, присвяченій цьому проекту.
Кожна дитина - індивідуальність (ілюстративне фото: Рixabay)
Згідно з чинним законодавством, усиновити дитину мають право громадяни України:
При цьому усиновлювач повинен бути дієздатною особою віком від 21 року (якщо усиновлювач є родичем дитини - можливі виключення).
Крім того, усиновлювачем може бути особа, старша за дитину не менш як на 15 років (за умови всиновлення повнолітньої особи різниця у віці має бути щонайменше 18 років).
За наявності кількох осіб, які бажають усиновити одну й ту саму дитину, переважне право на усиновлення має:
Про інші важливі нюанси щодо процедури усиновлення дітей можна дізнатися на сайті Мінсоцполітики.
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Для того, щоб стати на облік кандидатів в усиновлювачі необхідно:
Щоб отримати послугу онлайн, потрібно:
Зазначимо, що подружжя, яке вдвох бажає усиновити дитину, подає спільну заяву - підписану обома.
Якщо ви бажаєте усиновити дитину одноосібно, але перебуваєте в шлюбі, - на вашу заяву накладається електронний підпис другого з подружжя (для цього необхідна його/її реєстрація в "Дії").
У випадку, коли ви не маєте можливості подати заяву онлайн, потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання та написати заяву (про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі) у присутності її працівника.
Від подружжя, яке вдвох бажає усиновити дитину, подається спільна заява, підписана обома.
Якщо один із подружжя не може з'явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву (засвідчену нотаріально), може подати чоловік/дружина.
До заяви потрібно додати такі документи:
При цьому якщо майбутній усиновлювач перебуває в шлюбі, висновок про стан здоров'я та довідка про наявність/відсутність судимості подаються кожним із подружжя.
Відповідальність за дитину несе кожен із батьків (ілюстративне фото: Рixabay)
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було всиновлено майже 1,2 тис. дітей. Хоча кількість усиновлень цьогоріч зросла на 14%, їх все ще менше, ніж до лютого 2022 року.
У період з січня по серпень 2023 року в Україні було усиновлено 546 дітей, тоді як в цілому з 2020 року нові родини знайшли майже 3,9 тис. юних українців.
При цьому загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні становила 66,5 тис., з яких діти-сироти - 22,3 тис.
У поточному році перше місце за кількістю всиновлених дітей (48 осіб або 9%) посіла Житомирська область. На цій позиції вона змінила беззаперечного лідера трьох останніх років - Одещину.
Друге місце вже третій рік поспіль посідає Дніпропетровська область (44 дитини або 8%). На третьому місці - Київ, де було усиновлено 40 дітей (7%). Така позиція для столиці є найвищою за останні три роки.
Взяти в родину "чужу" дитину можуть не всі (інфографіка: Opendatabot)
Нагадаємо, дещо раніше в Мінреінтеграції розповіли, хто може отримати допомогу при усиновленні дитини.
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