Хлопоты ради счастья. Как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно

Полномасштабное вторжение РФ унесло сотни детских жизней. Еще больше детей и подростков остались без семей и элементарной, однако столь необходимой родительской заботы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство социальной политики, Opendatabot, Национальная социальная сервисная служба Украины, "Дія", постановление Кабинета министров №866 от 24 сентября 2008 года "Вопросы деятельности органов опеки и попечительства, связанной с защитой прав ребенка".
Усыновление спасает от одиночества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. При этом ребенок теряет какие-либо связи со своей биологической семьей и получает новую - усыновителей.
В начале большой войны процесс усыновления в Украине был приостановлен, однако впоследствии процедура снова стала доступна для всех желающих (и даже получила некоторые упрощения).
В настоящее время численность кандидатов в усыновители в Украине существенно растет. На конец ІІ квартала 2023 года на соответствующем учете состояло 1 656 семей, что более чем в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года. Тогда таких семей насчитывалось 1 017.
В 2020 и 2021 годах кандидатами были 1 100 и 1 095 семей соответственно.
Кроме усыновления, согласно данным Национальной социальной сервисной службы, за 2022 год в Украине было взято под опеку 6,5 тыс. детей, а за I квартал 2023 года - 1,7 тыс. детей.
Жить в полноценной семье - настоящее счастье (иллюстративное фото: Рixabay)
Одно из основных изменений в процессе усыновления во время войны - диджитализация.
Введение современных технологий позволило кандидатам в усыновители действовать онлайн во время:
Итак, даже на фоне полномасштабного вторжения РФ усыновление доступно:
Ознакомиться с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, можно на официальном сайте Министерства социальной политики Украины - на отдельной странице, посвященной этому проекту.
Каждый ребенок - индивидуальность (иллюстративное фото: Рixabay)
Согласно действующему законодательству, усыновить ребенка имеют право граждане Украины:
При этом усыновитель должен быть дееспособным лицом в возрасте от 21 года (если усыновитель является родственником ребенка - возможны исключения).
Кроме того, усыновителем может быть лицо старше ребенка не менее чем на 15 лет (при усыновлении совершеннолетнего лица разница в возрасте должна быть не менее 18 лет).
При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право на усыновление имеет:
О других важных нюансах процедуры усыновления детей можно узнать на сайте Минсоцполитики.
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Для того чтобы стать на учет кандидатов в усыновители необходимо:
Чтобы получить услугу онлайн, нужно:
Отметим, что супруги, которые вдвоем желают усыновить ребенка, подают совместное заявление - подписанное обоими.
Если вы хотите усыновить ребенка единолично, но состоите в браке, - на ваше заявление налагается электронная подпись второго супруга (для этого необходима его/ее регистрация в "Дії").
В случае, если вы не можете подать заявление онлайн, нужно обратиться в службу по делам детей по месту жительства и написать заявление (о взятии на учет кандидатов в усыновители) в присутствии его работника.
От супругов, которые вдвоем хотят усыновить ребенка, подается совместное заявление, подписанное обоими.
Если один из супругов не может явиться в службу по делам детей для написания заявления, его заявление (заверенное нотариально), может подать муж/жена.
К заявлению нужно добавить следующие документы:
При этом если будущий усыновитель состоит в браке, заключение о состоянии здоровья и справка о наличии/отсутствии судимости подаются каждым из супругов.
Ответственность за ребенка несет каждый родитель (иллюстративное фото: Рixabay)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было усыновлено почти 1,2 тыс. детей. Хотя количество усыновлений в этом году выросло на 14%, их все еще меньше, чем до февраля 2022 года.
В период с января по август 2023 года в Украине было усыновлено 546 детей, тогда как в целом с 2020 года новые семьи нашли почти 3,9 тыс. юных украинцев.
При этом общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Украине составило 66,5 тыс., из которых дети-сироты - 22,3 тыс.
В текущем году первое место по количеству усыновленных детей (48 человек или 9%) заняла Житомирская область. На этой позиции она сменила безоговорочного лидера трех последних лет - Одесскую область.
Второе место уже третий год подряд занимает Днепропетровская область (44 ребенка или 8%). На третьем месте - Киев, где было усыновлено 40 детей (7%). Такая позиция для столицы - самая высокая за последние три года.
Взять в семью "чужого" ребенка могут не все (инфографика: Opendatabot)
Напомним, несколько ранее в Минреинтеграции рассказали, кто может получить помощь при усыновлении ребенка.
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