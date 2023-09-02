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Лубінець розповів, скільки українських дітей всиновили росіяни за час війни

Субота 02 вересня 2023 03:47
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Лубінець розповів, скільки українських дітей всиновили росіяни за час війни Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

У нас є підтвердженя, що в Російській Федерації всиновили вже 386 українських дітей.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посилання на телемарафон.

Омбудсмен зазначив, що є встановлений факт тогоЮ що 386 українських дітей були поміщені в російські сім'ї і по них або розпочалась, або завершилась процедура всиновлення.

Він додав, що велике значення має термінологія. Він нагадав, що після видання Міжнародним кримінальним судом Гааги ордеру на арешт Путіна та російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової остання заявила, що не всиновлювала українську дитину, а начебто взяла її під тимчасовий захист.

"Для нас дуже важливі ці терміни, нам дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей. Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду", - заявив Лубінець.

Вивезення український дітей до Росії

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.

1 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула з російського полону групу з 11 дітей.

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