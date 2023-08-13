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В Україну через війну загинули 500 дітей

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Україна, Неділя 13 серпня 2023 10:46
В Україну через війну загинули 500 дітей Фото: росіяни вбили 500 українських дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні через російську агресію загинули 500 дітей. Ще більше тисячі неповнолітніх постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, понад 1597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 500 дітей загинули та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Росія вивозить українських дітей

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

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