Як уповільнити старіння на 20-30 років: невролог дала практичні поради

З віком часто слабшає імунна система та зростає ризик захворювань, у тому числі серцево-судинні, опорно-рухового апарату тощо, а депресія та деменція дуже поширені серед людей похилого віку. При цьому процеси, що впливають на розвиток недуг, починаються навіть на 20-30 років раніше.

Лікар-невролог дала практичні поради, як ефективно уповільнити процес старіння, відстрочивши чимало проблем зі здоров'ям та запобігши деяким з них.

Такі рекомендації надала невролог доктор Малгожата Хойницька-Пулавська з медичного центру Alcor у Варшаві. Вони стосуються способу життя і покликані допомогти відстрочити або навіть не допустити виникнення певних хвороб, характерних для людей похилого віку.

1. Фізична активність

Спорт важливий для хорошого самопочуття та підтримки фізичної форми людей різного віку. Рух сприяє секреції серотоніну, а час активності на день майже еквівалентний одній таблетці антидепресанту, що впливає на рівень цього гормону, каже фахівець. Так, людям у віці радять якнайдовше залишатися активними.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, люди похилого віку повинні займатися помірними фізичними вправами протягом 30 хвилин на день. Також варто враховувати, що фізична активність має бути скоригована відповідно до ваших можливостей.

За словами невролога, для людей похилого віку доречними можуть бути прогулянки, садівництво, їзда на велосипеді, танці або спуск сходами.

2. Розумова діяльність

Проблеми з пам'яттю поступово прогресують, і способом протидії цьому процесу називають інтелектуальну діяльність, зміцнення пам'яті. Це дозволяє відкласти деменцію або симптоми, пов'язані з хворобою Альцгеймера.

Річ у тому, що вправи для мозку активізують нейрони, що позитивно впливають на пам'ять та концентрацію.

3. Гідрація організму

Підтримання належної гідратації (зволоження) також впливає на хороший стан організму. У людей похилого віку робота центру спраги слабшає, тому недостатнє споживання рідини може призвести до зневоднення.

Фахівець рекомендує людям похилого віку випивати вісім склянок рідини на день.

4. Правильна дієта

Дієта є важливим фактором, що впливає на процес старіння. Літнім людям бажано вживати невеликі порції 4-5 разів протягом дня. Вони мають включати дві порції фруктів і три порції овочів.

Також слід включити до раціону рибу, крупи, цільнозерновий хліб та молочні продукти (зі знежиреного молока). Літнім людям краще віддавати перевагу стравам, запеченим без жиру, тушкованим та вареним, смажити не рекомендується, додає медик.

5. Спілкування

За словами невролога, на пізніх етапах життя зростає ризик самотності, що сприяє депресії та тривожності. Ці типи психічних розладів зустрічаються у 12-50% людей похилого віку.

У цьому контексті медик відзначає надзвичайну важливість підтримки літніми людьми соціальних контактів для позитивного психічного стану.