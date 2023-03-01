Как замедлить старение на 20-30 лет: невролог дала практические советы
С возрастом часто ослабевает иммунная система и возрастает риск заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата и прочие, а депрессия и деменция весьма распространены среди пожилых людей. При этом процессы, влияющие на развитие недугов, начинаются даже на 20-30 лет раньше.
Врач-невролог дала практические советы, как эффективно замедлить процесс старения, отсрочив многие проблемы со здоровьем и предотвратив некоторые из них.
Об этом передает medonet.pl.
Такие рекомендации представила невролог доктор Малгожата Хойничко-Пулавская из медицинского центра Alcor в Варшаве. Они касаются образа жизни, и призваны помочь отсрочить или даже не допустить возникновение определенных болезней, характерных для людей пожилого возраста.
1. Физическая активность
Спорт важен для хорошего самочувствия и поддержания физической формы людей всех возрастов. Движение способствует секреции серотонина, а время активности в день почти эквивалентно одной таблетке антидепрессанта, что влияет на уровень этого гормона, говорит специалист. Так, людям в возрасте советуют как можно дольше оставаться активными.
Согласно рекомендациям ВОЗ, пожилые люди должны заниматься умеренными физическими упражнениями в течение 30 минут в день. Также стоит учитывать, что физическая активность должна быть скорректирована в соответствии с вашими возможностями.
По словам невролога, для пожилых людей уместными могут быть прогулки, садоводство, езда на велосипеде, танцы или спуск по лестничному проходу.
2. Умственная деятельность
Проблемы с памятью прогрессируют постепенно, и способом противодействия этому процессу называют интеллектуальную деятельность, укрепление памяти. Это позволяет отсрочить деменцию или симптомы, связанные с болезнью Альцгеймера.
Дело в том, что упражнения для мозга активизируют нейроны, положительно влияющие на память и концентрацию.
3. Гидрация организма
Поддержание должной гидратации (увлажнение) также влияет на хорошее состояние организма. У пожилых людей работа центра жажды ослабевает, поэтому недостаточное потребление жидкости может привести к обезвоживанию.
Специалист рекомендует пожилым людям выпивать восемь стаканов жидкости в день.
4. Правильная диета
Диета является важным фактором, влияющим на процесс старения. Пожилым людям желательно употреблять в пищу небольшие порции 4-5 раз в течение дня. Они должны включать в общей сложности две порции фруктов и три порции овощей.
Также следует включить в рацион рыбу, крупы, цельнозерновой хлеб и молочные продукты (из обезжиренного молока). Пожилым людям лучше отдавать предпочтение блюдам, запеченным без жира, тушеным и вареным, жарить не рекомендуется, добавляет медик.
5. Общение
По словам невролога, на поздних этапах жизни возрастает риск одиночества, что способствует депрессии и тревожности. Эти типы психических расстройств встречаются у 12-50% людей пожилого возраста.
В этом контексте медик подчеркивает чрезвычайную важность поддержки пожилыми людьми социальных контактов для положительного психического состояния.
Напомним, ранее невролог назвал 4 продукта, которые помогут спасти мозг от преждевременного старения.
Также сообщалось, что недавно новое исследование показало, что плохие сны в детстве увеличивают риск заболеваний мозга во взрослом возрасте.