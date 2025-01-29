Як уповільнити погіршення зору: не пропускайте ці 8 порад

Пресбіопія, або вікова далекозорість, є природним порушенням зору, яке зачіпає майже кожну людину після 40-45 років. Це відбувається через втрату еластичності кришталика, що ускладнює фокусування на близьких об'єктах.
Як уповільнити цей процес, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Основні симптоми включають швидку втомлюваність очей, необхідність яскравішого освітлення для читання та труднощі з фокусуванням.
Хоча уникнути пресбіопії неможливо, існує низка способів, які допоможуть уповільнити її розвиток та зберегти здоров'я очей:
Додайте до раціону вітамін А (шпинат, капуста, морква, солодка картопля).
Вживайте більше вітамінів С та Е (апельсини, ківі, авокадо, насіння соняшнику).
Споживайте продукти, багаті на цинк (устриці, птиця, червоне м’ясо, риба).
Включіть до раціону лютеїн (капуста, горох, яєчний жовток, фісташки).
Не забувайте про Омега-3 жирні кислоти (риба, горіхи, насіння).
Носіть сонцезахисні окуляри, щоб зменшити вплив ультрафіолетового випромінювання.
Використовуйте захисні окуляри під час роботи з хімічними речовинами чи дрібними частками.
Відмовтеся від куріння, оскільки воно негативно впливає на здоров'я очей.
Робіть регулярні перерви під час роботи за екраном, використовуючи метод 20-20-20 (кожні 20 хвилин фокусуйтеся на об'єкті на відстані 6 метрів протягом 20 секунд).
Лікарі рекомендують звертатися за консультацією до фахівців перед вживанням дієтичних добавок та за необхідності підбирати окуляри або контактні лінзи. Дотримання цих простих порад допоможе зберегти гарний зір на довгі роки.
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