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Как замедлить ухудшение зрения: не пропускайте эти 8 советов

Фото: Как замедлить возрастное ухудшение зрения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, является естественным нарушением зрения, которое затрагивает почти каждого человека после 40-45 лет. Это происходит из-за потери эластичности хрусталика, что затрудняет фокусировку на близких объектах.

Как замедлить этот процесс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать об ухудшении зрения

Основные симптомы включают быструю утомляемость глаз, необходимость более яркого освещения для чтения и трудности с фокусировкой.

Хотя избежать пресбиопии невозможно, существует ряд способов, которые помогут замедлить ее развитие и сохранить здоровье глаз:

Правильное питание

  • Добавьте в рацион витамин А (шпинат, капуста, морковь, сладкий картофель).

  • Употребляйте больше витаминов С и Е (апельсины, киви, авокадо, семена подсолнечника).

  • Потребляйте продукты, богатые цинком (устрицы, птица, красное мясо, рыба).

  • Включите в рацион лютеин (капуста, горох, яичный желток, фисташки).

  • Не забывайте об Омега-3 жирных кислотах (рыба, орехи, семена).

Защита глаз

  • Носите солнцезащитные очки, чтобы уменьшить воздействие ультрафиолетового излучения.

  • Используйте защитные очки при работе с химическими веществами или мелкими частицами.

Здоровый образ жизни

  • Откажитесь от курения, поскольку оно негативно влияет на здоровье глаз.

  • Делайте регулярные перерывы во время работы за экраном, используя метод 20-20-20 (каждые 20 минут фокусируйтесь на объекте на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд).

Врачи рекомендуют обращаться за консультацией к специалистам перед употреблением диетических добавок и при необходимости подбирать очки или контактные линзы. Соблюдение этих простых советов поможет сохранить хорошее зрение на долгие годы.

 

 

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