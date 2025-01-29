Как замедлить ухудшение зрения: не пропускайте эти 8 советов

Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, является естественным нарушением зрения, которое затрагивает почти каждого человека после 40-45 лет. Это происходит из-за потери эластичности хрусталика, что затрудняет фокусировку на близких объектах.
Как замедлить этот процесс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Основные симптомы включают быструю утомляемость глаз, необходимость более яркого освещения для чтения и трудности с фокусировкой.
Хотя избежать пресбиопии невозможно, существует ряд способов, которые помогут замедлить ее развитие и сохранить здоровье глаз:
Добавьте в рацион витамин А (шпинат, капуста, морковь, сладкий картофель).
Употребляйте больше витаминов С и Е (апельсины, киви, авокадо, семена подсолнечника).
Потребляйте продукты, богатые цинком (устрицы, птица, красное мясо, рыба).
Включите в рацион лютеин (капуста, горох, яичный желток, фисташки).
Не забывайте об Омега-3 жирных кислотах (рыба, орехи, семена).
Носите солнцезащитные очки, чтобы уменьшить воздействие ультрафиолетового излучения.
Используйте защитные очки при работе с химическими веществами или мелкими частицами.
Откажитесь от курения, поскольку оно негативно влияет на здоровье глаз.
Делайте регулярные перерывы во время работы за экраном, используя метод 20-20-20 (каждые 20 минут фокусируйтесь на объекте на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд).
Врачи рекомендуют обращаться за консультацией к специалистам перед употреблением диетических добавок и при необходимости подбирать очки или контактные линзы. Соблюдение этих простых советов поможет сохранить хорошее зрение на долгие годы.
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