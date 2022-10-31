Як українцям відновити втрачений паспорт : поради юристів

Куди звертатися з питань відновлення документа?

Якщо ви втратили паспорт-"книжечку", то найперше потрібно звернутися до поліції із відповідною заявою.

Якщо ваш документ вкрали, вам видадуть витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Він знадобиться під час звернення за оформленням нового паспорта.

За таким витягом ви можете звернутися за межами тимчасово окупованої території до:

будь-якого підрозділу ДМС України

центру надання адміністративних послуг

центру обслуговування громадян ДП "Документ"

До речі, ДП "Документ" працює за кордоном. Наприклад, у Варшаві за адресою al. Jerozolimskie 179, ТЦ "Blue City" з понеділка по суботу, з 10 до 19 години. Тому українці в Польщі також можуть звертатися.

Якщо громадянин України визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним

Замість нього заяву-анкету подає один з його батьків, опікунів, піклувальників або інших законних представників з пред'явленням документів, що посвідчують його особу та повноваження як законного представника.

Подати документи дозволяється незалежно від місця зареєстрованого або фактичного проживання, карантинних обмежень, наявності чи відсутності довідки про взяття на облік ВПО.

Також не має значення форма попереднього паспортного документа: "книжечка" або ID-картка.

Разом із тим за бажанням можна замовити послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів.

Які документи необхідно подати для оформлення паспорта?

Для оформлення нового паспорта потрібно надати:

заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо паспорт викрали

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати

документи, що містять змінну інформацію

Якщо установа, яка видала документ, більше не працює

У такому випадку необхідно пред’явити також документи, що містять фотозображення або можуть сприяти ідентифікації заявника. Це може бути:

паспорт (не біометричний закордонний, дипломатичний, службовий)

посвідчення (пенсійне, пільгове, водія, особи моряка, члена екіпажу, особи на повернення в Україну)

військовий або студентський квиток

перепустка на роботу

Якщо подібні документи відсутні, проводиться перевірка за даними державних, єдиних реєстрів, інших інформаційних баз.

Який термін розгляду заяви та вартість надання послуги?

Новий паспорт у формі ID-картки має бути виготовлено не пізніше 20 робочих днів з дня подання усіх документів.

Процедура встановлення особи займе більше часу, але не може перевищувати двох місяців.

Особам, які не досягли повноліття документ видають на чотири роки. Повнолітнім - на кожні 10 років.

Фото: facebook.com/IDP.legal.aid