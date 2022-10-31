Як українцям відновити втрачений паспорт : поради юристів

Під час обстрілів або частих переїздів втратити документи досить легко. Найчастіше гублять паспорт, з чим держустанови стикалися вже не одноразово.
У разі втрати внутрішнього паспорта його відновлення обов’язкове.
Як і де відновити свій паспорт розповідає юридичний порадник для ВПО на своїй сторінці у Facebook.
Якщо ви втратили паспорт-"книжечку", то найперше потрібно звернутися до поліції із відповідною заявою.
Якщо ваш документ вкрали, вам видадуть витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Він знадобиться під час звернення за оформленням нового паспорта.
За таким витягом ви можете звернутися за межами тимчасово окупованої території до:
До речі, ДП "Документ" працює за кордоном. Наприклад, у Варшаві за адресою al. Jerozolimskie 179, ТЦ "Blue City" з понеділка по суботу, з 10 до 19 години. Тому українці в Польщі також можуть звертатися.
Замість нього заяву-анкету подає один з його батьків, опікунів, піклувальників або інших законних представників з пред'явленням документів, що посвідчують його особу та повноваження як законного представника.
Подати документи дозволяється незалежно від місця зареєстрованого або фактичного проживання, карантинних обмежень, наявності чи відсутності довідки про взяття на облік ВПО.
Також не має значення форма попереднього паспортного документа: "книжечка" або ID-картка.
Разом із тим за бажанням можна замовити послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів.
Для оформлення нового паспорта потрібно надати:
У такому випадку необхідно пред’явити також документи, що містять фотозображення або можуть сприяти ідентифікації заявника. Це може бути:
Якщо подібні документи відсутні, проводиться перевірка за даними державних, єдиних реєстрів, інших інформаційних баз.
Новий паспорт у формі ID-картки має бути виготовлено не пізніше 20 робочих днів з дня подання усіх документів.
Процедура встановлення особи займе більше часу, але не може перевищувати двох місяців.
Особам, які не досягли повноліття документ видають на чотири роки. Повнолітнім - на кожні 10 років.
Фото: facebook.com/IDP.legal.aid
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