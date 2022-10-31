Как украинцам восстановить утраченный паспорт: советы юристов

При обстрелах или частых переездах потерять документы довольно легко. Чаще всего теряют паспорт, с чем госучреждения сталкивались уже не раз.
В случае потери внутреннего документа его восстановление обязательное.
Как и где восстановить свой паспорт рассказывает юридический советчик для ВПЛ на своей странице в Facebook.
Если вы потеряли паспорт-книжечку, то прежде всего нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением.
Если ваш документ украли, вам выдадут выписку из Единого реестра досудебных расследований. Он пригодится при обращении за оформлением нового паспорта.
За такой выпиской вы можете обратиться за пределами временно оккупированной территории к:
Кстати, ГП "Документ" работает за границей. К примеру, в Варшаве по адресу al. Jerozolimskie 179, ТЦ "Blue City" с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов. Поэтому украинцы в Польше тоже могут обращаться.
Вместо него заявление-анкету представляет один из его родителей, опекунов, попечителей или других законных представителей с предъявлением документов, удостоверяющих его личность и полномочия как законного представителя.
Подать документы разрешается независимо от места зарегистрированного или фактического проживания, карантинных ограничений, наличия или отсутствия справки о взятии на учет ВПЛ.
Также не имеет значения форма предыдущего паспортного документа: "книжечка" или ID-карта.
По желанию также можно заказать услугу одновременного оформления внутреннего и загранпаспортов.
Для оформления нового паспорта нужно предоставить:
В таком случае необходимо предъявить документы, содержащие фотоизображения или способствующие идентификации заявителя. Это может быть:
Если подобные документы отсутствуют, производится проверка по данным государственных, единых реестров, других информационных баз.
Новый паспорт в форме ID-карты должен быть изготовлен не позднее 20 рабочих дней со дня подачи всех документов.
Процедура установления личности займет больше времени, но не может превышать двух месяцев.
Лицам, не достигшим совершеннолетия, документ выдают на четыре года. Совершеннолетним - на каждые 10 лет.
Фото: facebook.com/IDP.legal.aid
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