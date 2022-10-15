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"Росія переможе": українка похвасталась російським паспортом, але швидко вибачилась (відео)

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Івано-Франківськ, Субота 15 жовтня 2022 11:03
"Росія переможе": українка похвасталась російським паспортом, але швидко вибачилась (відео) Українка заявила, що Росія переможе у війні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Місцева жителька Івано-Франківська у соцмережі заявила, що Росія точно переможе у війні та пояснила, що просто "думає реалістично".

Про це дівчина заявила під час прямого ефіру в мережі TikTok.

Українка зняла трансляцію під час розпивання спиртних напоїв тв наспівуючи російський трек.

"Я - реаліст. Я думаю, якщо Путін захоче бути тут, то він буде тут. Вони думають, що Україна переможе. Я не думаю так. Росія переможе. Хвала Богу, що в мене є паспорт російський. В мене є паспорт російський, мені пох*й", - сказала дівчина.

Потім вона заявила, що має українське громадянство, але додала, що її батьки та дідусь - росіяни. Тому отримати паспорт країни-окупанта вона може у будь-який момент.

Однак свою думку вона швидко змінила, коли її прямий ефір став популярним в інтернеті. Через кілька годин вона записала відеозвернення з вибаченнями.

Вона сказала, що ситуація вийшла "дуже не гарна".

"Дуже не гарно вийшло, я це розумію. З початку війни я обома руками за Україну, я донатила і Лачену, і Притулі, допомагала усіма способами та можливостями ЗСУ. Досить неприємна ситуація вийшла", - заявила вона.

Також вона сказала, що нібито не виступала за Росію, а лише підтримала блогерку, яка нещодавно виклала "схоже відео". Зокрема, її проросійські заяви нібито вирізали з контексту. Однак, їй прикро за те, що вона сказала.

Раніше ми повідомляли, що мешканка Маріуполя влипла в скандал заявою про війну.

Також ми писали, що на конкурсі краси українку та росіянку хотіли поселити в одній кімнаті. Згодом дівчина заявила, що це хотіли зробити навмисно.

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Івано-Франківськ скандал