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Як укласти новий договір про газопостачання, якщо змінили житло: інструкція

Як укласти новий договір про газопостачання (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці, які придбали нове житло, повинні укласти договір про газопостачання за цією адресою із зазначенням нового власника. Це можна зробити онлайн або ж у відділенні банка ПУМБ.

Про те, як це зробити пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.

Як укласти новий договір про газопостачання

У рахунках за спожитий газ або за розподіл газу знайдіть ваш ЕІС-код (починається з 56ХМ…). 

Зберіть необхідний пакет документів:

  •  ІПН (РНОКПП)
  • документ, що посвідчує особу
  • документ, що підтверджує право власності на житло
  • заява-приєднання*
  • згода співвласника (якщо житло перебуває у власності 2-ох чи більше власників)

*Шаблон заяви та згоди співвласника можна знайти на сайті Нафтогазу.

Після цього передайте зібраний пакет документів одним із наступних способів:

  • відправте фото документів на електронну пошту client@gas.ua
  • надішліть копії документів на поштову адресу: м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, "ТОВ "ГК "Нафтогаз України"
  • зверніться з оригіналами документів, окрім заяви-приєднання до найближчого відділення банка-партнера ПУМБ

Після успішного завершення заявки перевірити оновлені дані можна в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ.

Які послуги від Нафтогазу можна отримати онлайн

Нагадуємо, що користувачі Нафтогазу можуть оплачувати рахунки онлайн.

Окрім цього також є можливість:

  • згенерувати та оплатити платіжку в зручний час
  • контролювати стан рахунку
  • вибрати вигідну платіжну систему для оплати, моментально отримати чек на електронну пошту та роздрукувати платіжку самостійно

Зробити все це можна в особистому кабінеті на сайті gas.ua. У пункті "Налаштування"  виберіть позицію "Отримувати рахунки online".

Або в чат-ботах зайдіть у розділ "Мій рахунок", а тоді виберіть пункт "Отримувати рахунки онлайн".

Читайте також про те, що як не переплачувати за газ, якщо в квартирі прописано більше людей, ніж фактично проживає.

Раніше ми писали про те, як правильно користуватись побутовими приладами, щоб не отруїтись чадним газом.

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Нафтогаз України