Як укласти новий договір про газопостачання, якщо змінили житло: інструкція

Як укласти новий договір про газопостачання

У рахунках за спожитий газ або за розподіл газу знайдіть ваш ЕІС-код (починається з 56ХМ…).

Зберіть необхідний пакет документів:

ІПН (РНОКПП)

документ, що посвідчує особу

документ, що підтверджує право власності на житло

заява-приєднання*

згода співвласника (якщо житло перебуває у власності 2-ох чи більше власників)

*Шаблон заяви та згоди співвласника можна знайти на сайті Нафтогазу.

Після цього передайте зібраний пакет документів одним із наступних способів:

відправте фото документів на електронну пошту client@gas.ua

надішліть копії документів на поштову адресу: м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, "ТОВ "ГК "Нафтогаз України"

зверніться з оригіналами документів, окрім заяви-приєднання до найближчого відділення банка-партнера ПУМБ

Після успішного завершення заявки перевірити оновлені дані можна в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ.

Які послуги від Нафтогазу можна отримати онлайн

Нагадуємо, що користувачі Нафтогазу можуть оплачувати рахунки онлайн.

Окрім цього також є можливість:

згенерувати та оплатити платіжку в зручний час

контролювати стан рахунку

вибрати вигідну платіжну систему для оплати, моментально отримати чек на електронну пошту та роздрукувати платіжку самостійно

Зробити все це можна в особистому кабінеті на сайті gas.ua. У пункті "Налаштування" виберіть позицію "Отримувати рахунки online".

Або в чат-ботах зайдіть у розділ "Мій рахунок", а тоді виберіть пункт "Отримувати рахунки онлайн".