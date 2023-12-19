Як укласти новий договір про газопостачання, якщо змінили житло: інструкція

Українці, які придбали нове житло, повинні укласти договір про газопостачання за цією адресою із зазначенням нового власника. Це можна зробити онлайн або ж у відділенні банка ПУМБ.
Про те, як це зробити пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.
У рахунках за спожитий газ або за розподіл газу знайдіть ваш ЕІС-код (починається з 56ХМ…).
Зберіть необхідний пакет документів:
*Шаблон заяви та згоди співвласника можна знайти на сайті Нафтогазу.
Після цього передайте зібраний пакет документів одним із наступних способів:
Після успішного завершення заявки перевірити оновлені дані можна в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ.
Нагадуємо, що користувачі Нафтогазу можуть оплачувати рахунки онлайн.
Окрім цього також є можливість:
Зробити все це можна в особистому кабінеті на сайті gas.ua. У пункті "Налаштування" виберіть позицію "Отримувати рахунки online".
Або в чат-ботах зайдіть у розділ "Мій рахунок", а тоді виберіть пункт "Отримувати рахунки онлайн".
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