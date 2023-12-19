Как заключить новый договор о газоснабжении, если сменили жилье: инструкция

Украинцы, купившие новое жилье, должны заключить договор о газоснабжении по этому адресу с указанием нового собственника. Это можно сделать онлайн или в отделении банка ПУМБ.
О том, как это сделать пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Нафтогаза в Facebook.
В счетах за потребленный газ или распределение газа найдите ваш ЭИС-код (начинается с 56ХМ…).
Соберите необходимый пакет документов:
*Шаблон заявления и согласия совладельца можно найти на сайте Нафтогаза.
После этого передайте собранный пакет документов одним из следующих способов:
После успешного завершения заявки, проверить обновленные данные можно в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ.
Напоминаем, что пользователи "Нафтогазу" могут оплачивать счета онлайн.
Кроме этого также есть возможность:
Проделать все это можно в личном кабинете на сайте gas.ua. В пункте "Настройки" выберите позицию "Получать счета online".
Или в чат-ботах зайдите в раздел "Мой счет", затем выберите пункт "Получать счета онлайн".
Читайте также о том, как не переплачивать за газ, если в квартире прописано больше людей, чем фактически проживает.
Раньше мы писали о том, как правильно пользоваться бытовыми приборами, чтобы не отравиться угарным газом.