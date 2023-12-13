Українцям нагадали, яких правил безпеки дотримуватись, щоб не стати жертвами чадного газу
В Україні цього опалювального сезону уже зафіксували кілька випадків отруєння чадним газом. Він утворюється під час горіння в умовах нестачі кисню. Небезпека криється в тому, що він не має кольору, запаху чи смаку, але може бути смертельним для людини.
Про те, яких правил безпеки дотримуватись, щоб не отруїтись чадним газом, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ЦГЗ.
Як не отруїтись чадним газом
"Чадний газ може накопичуватися у приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією. Він виділяється під час роботи: автомобільних двигунів внутрішнього згоряння; дров’яних/газових/вугільних печей, портативних бензинових генераторів, камінів, газових водонагрівачів тощо", - пояснюють у ЦГЗ.
У кровоносній системі чадний газ з'єднується з гемоглобіном - кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень до тканин, й організм починає відчувати його нестачу.
Найпоширеніші симптоми отруєння чадним газом є:
- головний біль
- нудота
- прискорене дихання
- слабкість
- втома
- запаморочення
- сплутаність свідомості
"Сильний дефіцит кисню, або ж гіпоксія, може призвести до незворотних пошкоджень мозку чи серця", - кажуть медики.
Що не можна робити, якщо виявили чадний газ у приміщенні (фото: portal.lviv.ua)
Яких правил безпеки дотримуватись:
- під час користування газовими приладами відчиняйте вікно на провітрювання
- не використовуйте опалювальні прилади, якщо в димарі нема тяги
- під час установки газової колонки чи котла має бути окремий димар для відведення продуктів горіння
- якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку, аж поки паливо повністю не згорить
- не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, бо може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках: воно повинно бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я є ознакою неповного згоряння газу, тому треба відрегулювати подачу повітря в пальник
- не використовуйте газові прилади не за призначенням, наприклад, газову плиту для обігріву приміщення
- використовуйте тільки справні газові прилади
- встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу
- якщо використовуєте генератор, то встановлюйте його ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстань від генератора до інших об’єктів має бути не менше 6 метрів
У разі виявлення накопичення чадного газу у приміщенні, потрібно вимкнути усі прилади та відчинити вікно, щоб впустити свіже повітря. Далі викликайте аварійну газову службу за номером 104.
Як надати домедичну допомогу при отруєнні чадним газом (фото: МОЗ)
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