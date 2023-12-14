Як не переплачувати за газ, якщо в квартирі прописано більше людей, ніж фактично проживає
Споживачам, які живуть у багатоповерховому будинку, де встановлений загальний лічильник, щомісячна вартість газу обраховується згідно з кількістю людей, прописаних у квартирі. Якщо по факту за цією адресою проживає менше людей, то виходить, що користувач послуг постійно переплачує за газ.
Про те, що робити у такому випадку, аби не витрачати зайві гроші, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу в Facebook.
Що зробити, щоб не переплачувати за газ
У цьому випадку, аби не переплачувати за газ, потрібно виконати наступні дії:
- для зміни даних про кількість зареєстрованих у помешканні осіб, вам потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів філії "Газмережі" та написати заяву. Повний перелік адрес та контактів філій можна переглянути тут
- при зверненні з собою треба мати: паспорт, ідентифікаційний код і довідку про склад сім'ї
"На підставі цих документів фахівці "Газмереж" актуалізують дані та скорегують розрахунок об'ємів споживання на майбутні періоди", - пояснюють фахівці.
Що робити, якщо не отримали рахунок за спожитий газ
Якщо споживачу вчасно не надійшов рахунок за спожитий газ, то його можна отримати:
- в особистому кабінеті
- в чатботах GASUA - Viber або Telegram
- на електронну пошту client@gas.ua
- у терміналах самообслуговування
- Укрпоштою після 20 грудня, якщо ви обрали друкований рахунок
У компанії також нагадують, що для того, щоб нарахування були актуальними, потрібно щомісяця передавати показники лічильника, навіть якщо вони не змінилися.
Заплатити за газ можна:
- в особистому кабінеті
- в чатботах GASUA - Viber або Telegram
- у банківських чи поштових відділеннях
- у платіжних терміналах
- через сайти та мобільні додатки банків
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