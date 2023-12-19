Як укласти новий договір про газопостачання, якщо змінили житло: інструкція
Українці, які придбали нове житло, повинні укласти договір про газопостачання за цією адресою із зазначенням нового власника. Це можна зробити онлайн або ж у відділенні банка ПУМБ.
Про те, як це зробити пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.
Як укласти новий договір про газопостачання
У рахунках за спожитий газ або за розподіл газу знайдіть ваш ЕІС-код (починається з 56ХМ…).
Зберіть необхідний пакет документів:
- ІПН (РНОКПП)
- документ, що посвідчує особу
- документ, що підтверджує право власності на житло
- заява-приєднання*
- згода співвласника (якщо житло перебуває у власності 2-ох чи більше власників)
*Шаблон заяви та згоди співвласника можна знайти на сайті Нафтогазу.
Після цього передайте зібраний пакет документів одним із наступних способів:
- відправте фото документів на електронну пошту client@gas.ua
- надішліть копії документів на поштову адресу: м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, "ТОВ "ГК "Нафтогаз України"
- зверніться з оригіналами документів, окрім заяви-приєднання до найближчого відділення банка-партнера ПУМБ
Після успішного завершення заявки перевірити оновлені дані можна в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ.
Які послуги від Нафтогазу можна отримати онлайн
Нагадуємо, що користувачі Нафтогазу можуть оплачувати рахунки онлайн.
Окрім цього також є можливість:
- згенерувати та оплатити платіжку в зручний час
- контролювати стан рахунку
- вибрати вигідну платіжну систему для оплати, моментально отримати чек на електронну пошту та роздрукувати платіжку самостійно
Зробити все це можна в особистому кабінеті на сайті gas.ua. У пункті "Налаштування" виберіть позицію "Отримувати рахунки online".
Або в чат-ботах зайдіть у розділ "Мій рахунок", а тоді виберіть пункт "Отримувати рахунки онлайн".
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