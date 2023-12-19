Как заключить новый договор о газоснабжении, если сменили жилье: инструкция
Украинцы, купившие новое жилье, должны заключить договор о газоснабжении по этому адресу с указанием нового собственника. Это можно сделать онлайн или в отделении банка ПУМБ.
О том, как это сделать пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Нафтогаза в Facebook.
Как заключить новый договор о газоснабжении
В счетах за потребленный газ или распределение газа найдите ваш ЭИС-код (начинается с 56ХМ…).
Соберите необходимый пакет документов:
- ИНН (РНОКПП)
- документ, удостоверяющий личность
- документ, подтверждающий право собственности на жилье
- заявление-присоединение*
- согласие совладельца (если жилье находится в собственности 2 или больше владельцев)
*Шаблон заявления и согласия совладельца можно найти на сайте Нафтогаза.
После этого передайте собранный пакет документов одним из следующих способов:
- отправьте фото документов на электронную почту client@gas.ua
- отправьте копии документов на почтовый адрес: г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, "ООО "ГК "Нефтегаз Украины"
- обратитесь с оригиналами документов, кроме заявления-присоединения в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ
После успешного завершения заявки, проверить обновленные данные можно в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ.
Какие услуги от "Нафтогазу" можно получить онлайн
Напоминаем, что пользователи "Нафтогазу" могут оплачивать счета онлайн.
Кроме этого также есть возможность:
- сгенерировать и оплатить платежку в удобное время
- контролировать состояние счета
- выбрать выгодную платежную систему для оплаты, моментально получить чек на электронную почту и распечатать платежку самостоятельно
Проделать все это можно в личном кабинете на сайте gas.ua. В пункте "Настройки" выберите позицию "Получать счета online".
Или в чат-ботах зайдите в раздел "Мой счет", затем выберите пункт "Получать счета онлайн".
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