Как заключить новый договор о газоснабжении, если сменили жилье: инструкция

Украинцы, купившие новое жилье, должны заключить договор о газоснабжении по этому адресу с указанием нового собственника. Это можно сделать онлайн или в отделении банка ПУМБ.

О том, как это сделать пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Нафтогаза в Facebook .

Как заключить новый договор о газоснабжении

В счетах за потребленный газ или распределение газа найдите ваш ЭИС-код (начинается с 56ХМ…).

Соберите необходимый пакет документов:

ИНН (РНОКПП)

документ, удостоверяющий личность

документ, подтверждающий право собственности на жилье

заявление-присоединение*

согласие совладельца (если жилье находится в собственности 2 или больше владельцев)

*Шаблон заявления и согласия совладельца можно найти на сайте Нафтогаза.

После этого передайте собранный пакет документов одним из следующих способов:

отправьте фото документов на электронную почту client@gas.ua

отправьте копии документов на почтовый адрес: г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, "ООО "ГК "Нефтегаз Украины"

обратитесь с оригиналами документов, кроме заявления-присоединения в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ

После успешного завершения заявки, проверить обновленные данные можно в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ.

Какие услуги от "Нафтогазу" можно получить онлайн

Напоминаем, что пользователи "Нафтогазу" могут оплачивать счета онлайн.

Кроме этого также есть возможность:

сгенерировать и оплатить платежку в удобное время

контролировать состояние счета

выбрать выгодную платежную систему для оплаты, моментально получить чек на электронную почту и распечатать платежку самостоятельно

Проделать все это можно в личном кабинете на сайте gas.ua. В пункте "Настройки" выберите позицию "Получать счета online".

Или в чат-ботах зайдите в раздел "Мой счет", затем выберите пункт "Получать счета онлайн".