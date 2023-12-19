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Как заключить новый договор о газоснабжении, если сменили жилье: инструкция

Вторник 19 декабря 2023 19:21
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Как заключить новый договор о газоснабжении, если сменили жилье: инструкция Как заключить новый договор о газоснабжении (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, купившие новое жилье, должны заключить договор о газоснабжении по этому адресу с указанием нового собственника. Это можно сделать онлайн или в отделении банка ПУМБ.

О том, как это сделать пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Нафтогаза в Facebook.

Как заключить новый договор о газоснабжении

В счетах за потребленный газ или распределение газа найдите ваш ЭИС-код (начинается с 56ХМ…).

Соберите необходимый пакет документов:

  • ИНН (РНОКПП)
  • документ, удостоверяющий личность
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье
  • заявление-присоединение*
  • согласие совладельца (если жилье находится в собственности 2 или больше владельцев)

*Шаблон заявления и согласия совладельца можно найти на сайте Нафтогаза.

После этого передайте собранный пакет документов одним из следующих способов:

  • отправьте фото документов на электронную почту client@gas.ua
  • отправьте копии документов на почтовый адрес: г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, "ООО "ГК "Нефтегаз Украины"
  • обратитесь с оригиналами документов, кроме заявления-присоединения в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ

После успешного завершения заявки, проверить обновленные данные можно в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ.

Какие услуги от "Нафтогазу" можно получить онлайн

Напоминаем, что пользователи "Нафтогазу" могут оплачивать счета онлайн.

Кроме этого также есть возможность:

  • сгенерировать и оплатить платежку в удобное время
  • контролировать состояние счета
  • выбрать выгодную платежную систему для оплаты, моментально получить чек на электронную почту и распечатать платежку самостоятельно

Проделать все это можно в личном кабинете на сайте gas.ua. В пункте "Настройки" выберите позицию "Получать счета online".

Или в чат-ботах зайдите в раздел "Мой счет", затем выберите пункт "Получать счета онлайн".

Читайте также о том, как не переплачивать за газ, если в квартире прописано больше людей, чем фактически проживает.

Раньше мы писали о том, как правильно пользоваться бытовыми приборами, чтобы не отравиться угарным газом.

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Нафтогаз Украины