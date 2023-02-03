Як треба зберігати рештки торта в холодильнику: це так просто, що шокує

Коли після свята лишається шматок торта, його треба обов'язково відправити в холодильник. Для цього більшість людей перекладає десерт в пластиковий чи скляний контейнер, який не завжди підходить за формою, і часто десерт розмазується по стінкам і втрачає форму.
Але так робити неправильно. Чому так, розповіли в Telegram каналі Лайфхак UA.
Зазвичай торт має круглу форму, яку ми нарізаємо на трикутники. Коли частина торта залишається, її не надто зручно зберігати, оскільки більшість контейнерів мають прямокутну форму.
Щоб помістити шматок торта в цей контейнер, покладіть його замість самого контейнеру - на його кришку. Далі накрийте зверху контейнером, закрийте і поставте в холодильник.
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Якщо ви часто готуєте чи купуєте торти, добре мати в господарстві тортівницю з кришкою.
Найпростішу можна придбати за 150-200 грн.
Тортівниця-переноска (фото: OLX)
Якщо ви придбали торт в картонній чи пластиковій упаковці, зберігати його можна в ній. Однак така тара не підійде для переноски десерту, коли ви захочете передати комусь тортик на гостинець.
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