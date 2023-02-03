Как нужно хранить остатки торта в холодильнике: это так просто, что шокирует

Как нужно хранить торт в холодильнике

Обычно торт имеет круглую форму, которую мы нарезаем на треугольники. Когда часть торта остается, ее не слишком удобно хранить, поскольку большинство контейнеров имеют прямоугольную форму.

Чтобы поместить кусок торта в этот контейнер, положите его вместо самого контейнера – на его крышку. Далее накройте сверху контейнером, закройте и поставьте в холодильник.

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Другие способы хранить десерт

Если вы часто готовите или приобретаете торты, хорошо иметь в хозяйстве тортовницу с крышкой.

Самую простую можно приобрести за 150-200 грн.

Тортовница-переноска (фото: OLX)

Если вы приобрели торт в картонной или пластиковой упаковке =, хранить его можно в ней. Однако такая тара не подойдет для переноски десерта, когда вы захотите передать кому-то тортик на гостинец.