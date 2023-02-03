Как нужно хранить остатки торта в холодильнике: это так просто, что шокирует

Когда после праздника остается кусок торта, его нужно обязательно отправить в холодильник. Для этого большинство людей перекладывает десерт в пластиковый или стеклянный контейнер, который не всегда подходит по форме, и часто десерт размазывается по стенкам и теряет форму.
Но так поступать неправильно. Почему так, рассказали в Telegram канале "Лайфхак UA".
Обычно торт имеет круглую форму, которую мы нарезаем на треугольники. Когда часть торта остается, ее не слишком удобно хранить, поскольку большинство контейнеров имеют прямоугольную форму.
Чтобы поместить кусок торта в этот контейнер, положите его вместо самого контейнера – на его крышку. Далее накройте сверху контейнером, закройте и поставьте в холодильник.
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Если вы часто готовите или приобретаете торты, хорошо иметь в хозяйстве тортовницу с крышкой.
Самую простую можно приобрести за 150-200 грн.
Тортовница-переноска (фото: OLX)
Если вы приобрели торт в картонной или пластиковой упаковке =, хранить его можно в ней. Однако такая тара не подойдет для переноски десерта, когда вы захотите передать кому-то тортик на гостинец.
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