Мы делали все неправильно! Как на самом деле нужно мыть зелень

Если вы ополоснули под краном купленный в магазине или у бабушки пучок петрушки, укропа, салата или прочей зелени, вы уже допустили ошибку. Простое ополаскивание зелени под краном не дает достаточного очищения.

Как же правильно обходиться с зеленью, рассказала диетолог Анна Антонова.

По ее мнению, абсолютно неважно, где была куплена зелень, вероятность, что "прицепом" в организм попадет живой и неживой мусор очень велика.

Какой мусор попадает вместе с зеленью

остатки грунта, песка, грязи;

следы удобрений, пестициды, нитраты;

насекомые, яйца гельминтов, цисты простейших и прочие микроорганизмы.

Зелень нужно не мыть, а замачивать

Замачивание в растворах помогает "отклеить" биологический балласт и частично нейтрализовать химические соединения.

Приготовьте простой раствор: на 1 литр воды добавьте (что-то одно на выбор) 1 ст. л столового или яблочного уксуса / 1 ст. л поваренной соли / 1 ст. л соды / 1 ст. л лимонного сока.

Переберите, обрежьте, промойте вручную.

Замочите в растворе на 15-20 минут.

Снова тщательно промойте.

Высушите бумажными полотенцами или в сушилке для зелени.

"По сути, замачивание - этап гигиенической обработки продукта и в наших же интересах его не пропускать", - отметила врач.

Фасованную салатную зелень диетолог также желательно рекомендует замачивать, даже с пометкой "мытая".