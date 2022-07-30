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Мы делали все неправильно! Как на самом деле нужно мыть зелень

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Суббота 30 июля 2022 09:15
Мы делали все неправильно! Как на самом деле нужно мыть зелень Фото: Как правильно мыть зелень (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы ополоснули под краном купленный в магазине или у бабушки пучок петрушки, укропа, салата или прочей зелени, вы уже допустили ошибку. Простое ополаскивание зелени под краном не дает достаточного очищения.

Как же правильно обходиться с зеленью, рассказала диетолог Анна Антонова.

По ее мнению, абсолютно неважно, где была куплена зелень, вероятность, что "прицепом" в организм попадет живой и неживой мусор очень велика.

Какой мусор попадает вместе с зеленью

  • остатки грунта, песка, грязи;
  • следы удобрений, пестициды, нитраты;
  • насекомые, яйца гельминтов, цисты простейших и прочие микроорганизмы.

Зелень нужно не мыть, а замачивать

Замачивание в растворах помогает "отклеить" биологический балласт и частично нейтрализовать химические соединения.

  • Приготовьте простой раствор: на 1 литр воды добавьте (что-то одно на выбор) 1 ст. л столового или яблочного уксуса / 1 ст. л поваренной соли / 1 ст. л соды / 1 ст. л лимонного сока.
  • Переберите, обрежьте, промойте вручную.
  • Замочите в растворе на 15-20 минут.
  • Снова тщательно промойте.
  • Высушите бумажными полотенцами или в сушилке для зелени.

"По сути, замачивание - этап гигиенической обработки продукта и в наших же интересах его не пропускать", - отметила врач.

Фасованную салатную зелень диетолог также желательно рекомендует замачивать, даже с пометкой "мытая".

Ранее мы писали, кому нельзя есть петрушку, чтобы не навредить здоровью.

Также сообщалось, как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму.

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