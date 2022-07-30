Мы делали все неправильно! Как на самом деле нужно мыть зелень
Если вы ополоснули под краном купленный в магазине или у бабушки пучок петрушки, укропа, салата или прочей зелени, вы уже допустили ошибку. Простое ополаскивание зелени под краном не дает достаточного очищения.
Как же правильно обходиться с зеленью, рассказала диетолог Анна Антонова.
По ее мнению, абсолютно неважно, где была куплена зелень, вероятность, что "прицепом" в организм попадет живой и неживой мусор очень велика.
Какой мусор попадает вместе с зеленью
- остатки грунта, песка, грязи;
- следы удобрений, пестициды, нитраты;
- насекомые, яйца гельминтов, цисты простейших и прочие микроорганизмы.
Зелень нужно не мыть, а замачивать
Замачивание в растворах помогает "отклеить" биологический балласт и частично нейтрализовать химические соединения.
- Приготовьте простой раствор: на 1 литр воды добавьте (что-то одно на выбор) 1 ст. л столового или яблочного уксуса / 1 ст. л поваренной соли / 1 ст. л соды / 1 ст. л лимонного сока.
- Переберите, обрежьте, промойте вручную.
- Замочите в растворе на 15-20 минут.
- Снова тщательно промойте.
- Высушите бумажными полотенцами или в сушилке для зелени.
"По сути, замачивание - этап гигиенической обработки продукта и в наших же интересах его не пропускать", - отметила врач.
Фасованную салатную зелень диетолог также желательно рекомендует замачивать, даже с пометкой "мытая".
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