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Як у Telegram і WhatsApp. Google додав у Gmail нову цікаву функцію

Середа 04 жовтня 2023 18:15
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Як у Telegram і WhatsApp. Google додав у Gmail нову цікаву функцію Нова цікава функція з'явилася в поштовому сервісі Gmail (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Ця функція буде розгортатися поступово, починаючи з користувачів Android і з’являючись у веб-користувачах та iOS протягом наступних кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про технології The Verge.

Коли ви отримаєте доступ, ви побачите емодзі-реакції внизу повідомлення. Нажміть на нього, щоб вибрати смайлик зі списку, потім просто натисніть та надішліть. Деякі смайли матимуть особливі можливості, у тому числі смайлик "Вечірки", який дозволить використовувати анімацію на повну сторінку.

Як у Telegram і WhatsApp. Google додав у Gmail нову цікаву функцію

Деякі смайли отримають можливість використовувати анімацію на всю сторінку (gif: The Verge)

Скоріше за все, ця функція буде схожа на те, як більшість із нас використовують смайли для відповіді на повідомлення в соціальних мережах. Ви можете торкнутися та утримувати існуючу реакцію, щоб побачити, хто її додав, а також натиснути, щоб повторно використати реакцію, додану кимось іншим.

Однак, Gmail зробила декілька обмежень. Ви не зможете використовувати емодзі-реакції:

  • для взаємодії зі своїми навчальними або робочими обліковими записами
  • якщо повідомлення надіслано більш ніж 20 людям
  • до групового списку адрес електронної пошти
  • якщо вам надіслано приховану копію

Найголовніше: ви не зможете відповісти на повідомлення, якщо ви вже надіслали більше 20 реакцій.

Раніше ми писали, що WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів.

А ще у нас є матеріал про те, що кількість користувачів Threads стрімко скоротилась.

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