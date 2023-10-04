Як у Telegram і WhatsApp. Google додав у Gmail нову цікаву функцію
Ця функція буде розгортатися поступово, починаючи з користувачів Android і з’являючись у веб-користувачах та iOS протягом наступних кількох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про технології The Verge.
Коли ви отримаєте доступ, ви побачите емодзі-реакції внизу повідомлення. Нажміть на нього, щоб вибрати смайлик зі списку, потім просто натисніть та надішліть. Деякі смайли матимуть особливі можливості, у тому числі смайлик "Вечірки", який дозволить використовувати анімацію на повну сторінку.
Деякі смайли отримають можливість використовувати анімацію на всю сторінку (gif: The Verge)
Скоріше за все, ця функція буде схожа на те, як більшість із нас використовують смайли для відповіді на повідомлення в соціальних мережах. Ви можете торкнутися та утримувати існуючу реакцію, щоб побачити, хто її додав, а також натиснути, щоб повторно використати реакцію, додану кимось іншим.
Однак, Gmail зробила декілька обмежень. Ви не зможете використовувати емодзі-реакції:
- для взаємодії зі своїми навчальними або робочими обліковими записами
- якщо повідомлення надіслано більш ніж 20 людям
- до групового списку адрес електронної пошти
- якщо вам надіслано приховану копію
Найголовніше: ви не зможете відповісти на повідомлення, якщо ви вже надіслали більше 20 реакцій.
Раніше ми писали, що WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів.
А ще у нас є матеріал про те, що кількість користувачів Threads стрімко скоротилась.