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Как в Telegram и WhatsApp. Google добавил в Gmail новую интересную функцию

Среда 04 октября 2023 18:15
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Как в Telegram и WhatsApp. Google добавил в Gmail новую интересную функцию Новая интересная функция появилась в почтовом сервисе Gmail (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Эта функция будет развиваться постепенно, начиная с пользователей Android и появляясь в веб-пользователях и iOS в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о технологиях The Verge.

Когда вы получите доступ, вы увидите эмодзи-реакции внизу сообщения. Нажмите на его, чтобы выбрать смайлик из списка, затем просто клацните и отправьте. Некоторые смайлы будут иметь особые возможности, в том числе смайлик "Вечеринки", который позволит использовать анимацию на полную страницу.

Как в Telegram и WhatsApp. Google добавил в Gmail новую интересную функцию

Некоторые смайлы получат возможность использовать анимацию на всю страницу (gif: The Verge)

Скорее всего, эта функция будет похожа на то, как большинство из нас используют смайлики для ответа на сообщения в социальных сетях. Вы можете коснуться и удерживать существующую реакцию, чтобы увидеть, кто ее добавил, а также нажать, чтобы повторно использовать реакцию, добавленную кем-то другим.

Однако Gmail сделала несколько ограничений. Вы не сможете использовать эмодзи-реакции:

  • для взаимодействия со своими учебными или рабочими учетными записями
  • если сообщение отправлено более 20 людям
  • в групповой список адресов электронной почты
  • если вам отправлена скрытая копия

Самое главное: вы не сможете ответить на сообщение, если вы отправили более 20 реакций.

Раньше мы писали, что WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов.

А еще у нас есть материал о том, что количество пользователей Threads быстро сократилось.

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