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Як стилізувати шовкову хустку: колишня Остапчука продемонструвала незвичний спосіб

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк, яка нещодавно зізналася, що досі носить його прізвище, любить дивувати своїх фоловерів стильними луками - цього разу вона показала незвичний образ із шовковою хусткою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram юристки.

Блогерка може похвалитися ідеальною фігурою та гарним смаком. Так, днями у Stories вона продемонструвала, як можна за допомогою шовкової хустки урізноманітнити однотонну трикотажну сукню в рубчик.

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Для заходу блогерка обрала довгу білу сукню з V-подібним вирізом у зоні декольте та туфлі-човники в тон. Акцентною деталлю стала хустинка з незвичним візерунком.

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Аксесуар Христина зав'язала на талії, тим самим підкресливши її та зробивши образ більш стильним і вишуканим.

Скриншот

Що відомо про Христину Горняк

Дівчина стала відомою в мережі після того, як у жовтні 2020 року вийшла заміж за телеведучого Володимира Остапчука - пара влаштувала шикарне свято, під час якого юристка змінила декілька нарядів та світилася від щастя. Це трапилося лише через півроку після розлучення Остапчука з першою дружиною та матір'ю його дітей Оленою Войченко.

В офіційному шлюбі пара прожила близько двох років.

Горняк і Остапчук розлучилася 4 жовтня 2022 року, і того ж дня у відомого ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років. Пара вже встигла оформити свої стосунки офіційно, а зараз чекає на дитину.

Горняк останнім часом теж натякає на зміни в особистому житті, а також що у неї є шанувальники.

Христина Горняк зараз (фото: instagram.com/kristygor)

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