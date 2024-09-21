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Колишня Остапчука блиснула підтягнутою фігурою у стильних аутфітах

Субота 21 вересня 2024 13:07
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Колишня Остапчука блиснула підтягнутою фігурою у стильних аутфітах Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Екс-дружина Володимира Остапчука Христина Горняк, яка нещодавно зізналася, що досі носить його прізвище, показала в мережі кілька трендових образів, які будуть актуальні цієї осені.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram юристки.

Так, днями Горняк вирішила підняти собі настрій та пройтися магазинами, щоб приміряти стильні аутфіти на осінь.

Блогерка стежить за модними тенденціями - так, один із образів вона обрала у наймоднішому осінньому кольорі - шоколадному відтінку, який навіть називають новим чорним. Христина приміряла брючний костюм із класичним піджаком, який підійде як на кожен день в офіс, так і на святковий захід.

Колишня Остапчука блиснула підтягнутою фігурою у стильних аутфітах

Скриншот

Ще один варіант для ділових буднів - сірий костюм із вкороченим жакетом та широкими брюками. Суворий образ юристка урізноманітнила напівпрозорим лонгслівом та туфлями з гострими носками на високих підборах.

Колишня Остапчука блиснула підтягнутою фігурою у стильних аутфітахСкриншот

Потім Горняк продемонструвала, як можна стилізувати жакет у стилі оверсайз. За допомогою тонкого ременя на талії вона "перетворила" його на оригінальну сукню, а образ доповнила взуттям на підборах.

Колишня Остапчука блиснула підтягнутою фігурою у стильних аутфітах

Скриншот

Ще один варіант із костюмної тканини: класичний жакет та коротка спідниця з оригінальним подовженим краєм. Такий лук може стати цікавим варіантом для виходу в світ.

Колишня Остапчука блиснула підтягнутою фігурою у стильних аутфітах

Скриншот

Також Христина показала, як носити тепле пальто цієї осені - його вона накинула його поверх лонгсліву та спідниці міні.

Колишня Остапчука блиснула підтягнутою фігурою у стильних аутфітах

Скриншот

А також колишня дружина Остапчука продемонструвала образ із трендовою шкіряною курткою з контрастною строчкою. Свій лук вона доповнила короткою спідницею та чоботями, які були популярними у модниць у 80-х.

Характерними особливостями такого жіночого взуття є широка халява, гострий носок і невеликий тонкий підбор. Його часто називають каблуком-"чарочкою", "каблуком Людовіка XІV", а англомовні модниці - "kitten heel" ("котячий каблук").

Колишня Остапчука блиснула підтягнутою фігурою у стильних аутфітах

Скриншот

Раніше колишня Остапчука пояснила, чому наважилася пройти курс молодого бійця.

Також екс-дружині Остапчука дорікнули, що вона не змогла народити дитину ведучому, а вона відповіла хейтерам.

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