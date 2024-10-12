ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Субота 12 жовтня 2024 13:08
UA EN RU
Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото) Модні шкіряні штани на осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Шкіряні штани - незамінний варіант на холодну та дощову осінь. І якщо ви ще в пошуках тієї ідеальної пари, радимо звернути увагу, як стилізують такі штани модні блогери.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило детальніше розповісти, як їх обрати та з чим поєднувати, щоб виглядати стильно.

Перше, на що варто звернути увагу - це фасон. Цього сезону у тренді різноманіття: від вузьких скіні до широких кльош та карго. Важливо підібрати штани, які будуть підкреслювати ваші переваги та відповідати вашому способу життя.

Скіні

Відмінний вибір для створення елегантного та витонченого образу. Такі штани будуть гарно виглядати з об'ємними светрами та подовженими жакетами.

Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Варіант із вузькими шкіряними штанами (фото: instagram.com/mix_hab)

Кльош

Повернення до ретро-стилю із сучасним прочитанням. Штани кльош відмінно подовжують ноги та створюють ефектну силуетну лінію.

Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Штани кльош теж на піку популярності (фото: instagram.com/kvittkova)

Карго

Натхненні вуличним стилем, ці штани підійдуть для сміливіших і неформальніших образів. Вони чудово поєднуються з кросівками та куртками оверсайз.

Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Шкіряні карго також у тренді (фото: instagram.com/zhena_____)

З чим носити шкіряні штани

Білі шкіряні штани можна стилізувати з короткою дублянкою, яка зараз теж у тренді. Одягайте білі штани-карго з накладними кишенями, светр або теплий гольф-водолазку, а зверху накиньте дублянку. Доповнити лук можна уггами на платформі та мініатюрною сумкою.

Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Варіант із короткою дублянкою (фото: instagram.com/kayla_delatorre)

Для повсякденного образу додайте коричневі шкіряні штани прямого крою. Носити їх можна з різними блузами чи лонгслівами, а також лоферами чи ботильйонами.

Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Повсякденний образ (фото: instagram.com/lefevrediary)

Також можна створити стильний лук, що складається зі шкіряних штанів та шкіряної сорочки в одному кольорі. Доповніть образ чорною сумкою та взуттям.

Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Стильний лук на теплу осінь (фото: instagram.com/lefevrediary)

А в найхолодніші дні можна поєднувати шкіряні штани з теплим светром та довгим пальто. Доповніть лук головним убором та аксесуарами.

Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Варіант на холодну осінь (фото: instagram.com/smythsisters)

Раніше ми розповіли, чому стьобана жіноча куртка - тренд сезону.

Також читайте, як створити осінній "лук" з легкою сукнею.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Amy Julliette Lefévre, Marianne Smyth, Kayla De La Torre.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"