Як стилізувати шкіряні штани: модні варіанти на осінь (фото)

Шкіряні штани - незамінний варіант на холодну та дощову осінь. І якщо ви ще в пошуках тієї ідеальної пари, радимо звернути увагу, як стилізують такі штани модні блогери.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило детальніше розповісти, як їх обрати та з чим поєднувати, щоб виглядати стильно.

Перше, на що варто звернути увагу - це фасон. Цього сезону у тренді різноманіття: від вузьких скіні до широких кльош та карго. Важливо підібрати штани, які будуть підкреслювати ваші переваги та відповідати вашому способу життя.

Скіні

Відмінний вибір для створення елегантного та витонченого образу. Такі штани будуть гарно виглядати з об'ємними светрами та подовженими жакетами.

Варіант із вузькими шкіряними штанами (фото: instagram.com/mix_hab)

Кльош

Повернення до ретро-стилю із сучасним прочитанням. Штани кльош відмінно подовжують ноги та створюють ефектну силуетну лінію.

Штани кльош теж на піку популярності (фото: instagram.com/kvittkova)

Карго

Натхненні вуличним стилем, ці штани підійдуть для сміливіших і неформальніших образів. Вони чудово поєднуються з кросівками та куртками оверсайз.

Шкіряні карго також у тренді (фото: instagram.com/zhena_____)

З чим носити шкіряні штани

Білі шкіряні штани можна стилізувати з короткою дублянкою, яка зараз теж у тренді. Одягайте білі штани-карго з накладними кишенями, светр або теплий гольф-водолазку, а зверху накиньте дублянку. Доповнити лук можна уггами на платформі та мініатюрною сумкою.

Варіант із короткою дублянкою (фото: instagram.com/kayla_delatorre)

Для повсякденного образу додайте коричневі шкіряні штани прямого крою. Носити їх можна з різними блузами чи лонгслівами, а також лоферами чи ботильйонами.

Повсякденний образ (фото: instagram.com/lefevrediary)

Також можна створити стильний лук, що складається зі шкіряних штанів та шкіряної сорочки в одному кольорі. Доповніть образ чорною сумкою та взуттям.

Стильний лук на теплу осінь (фото: instagram.com/lefevrediary)

А в найхолодніші дні можна поєднувати шкіряні штани з теплим светром та довгим пальто. Доповніть лук головним убором та аксесуарами.

Варіант на холодну осінь (фото: instagram.com/smythsisters)