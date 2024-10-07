Як створити осінній "лук" з легкою сукнею. Стильно, тепло і легко (відео)

Восени багато хто ховає літній одяг якомога далі, адже настає час теплих спідниць, джинсів та пальто. Втім, ви можете легко стилізувати легку сукню й адаптувати її під погодні умови. І це має дуже гарний вигляд.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), блогерка з ніком "stylebyindiarose" показала в Instagram простий хак, завдяки якому можна носити літні речі навіть восени.

Як стилізувати сукню восени

Так, блогерка приміряла чорну мінісукню. Здавалося б, на осінь це точно не найкращий варіант. Але декілька деталей і образ с сукнею вже стає осіннім.

Вся річ у правильно підібраних аксесуарах та додаткових шарах одягу, який не дасть вам змерзнути.

Сукня на осінь (скріншот)

Просто вдягніть під сукню тілесні або ж напівпрозорі панчохи (або колготки). До того ж зараз можна замінити їх щільними легінсами з ефектом оголеної шкіри (вони захопили тренди ще декілька сезонів тому).

Далі вдягніть подовжені сірі шкарпетки, також підійдуть білі. Обирайте довжину так, аби вони виглядали з-під взуття. Доповнити образ слід високими чоботами або ж чимось іншим. На підборах чи без - обирати лише вам.

Що носити восени (скріншот)

Тепер займіться верхом. Оберіть пухнастий светр-оверсайз, сірий, чорний або на ваш розсуд. Потім візьміть пасок і закріпіть його на светрі, аби потім загорнути й приховати його низ.

Так ви зробите вдалий акцент на талії, при цьому ви будете тепло вдягнені.

Стильний образ на осінь (скріншот)

Після цього, якщо на вулиці вже прохолодно, можете доповнити образ шкіряною курткою або чимось іншим. Не забувайте й про аксесуари, такий "лук" вдало доповнять шкіряна чорна сумка, кулон на подовженому ланцюжку або ж масивні сережки.