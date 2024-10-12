Как стилизовать кожаные брюки: модные варианты на осень (фото)
Кожаные брюки - незаменимый вариант на холодную и дождливую осень. И если вы еще в поисках той самой идеальной пары, советуем обратить внимание, как стилизуют такие брюки модные блогеры.
РБК-Украина (проект Styler) решило детальнее рассказать, как их выбрать и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно.
Первое, на что стоит обратить внимание - это фасон. В этом сезоне в тренде разнообразие: от узких скинни до широких клеш и карго. Важно подобрать брюки, которые будут подчеркивать ваши достоинства и соответствовать вашему образу жизни.
Скинни
Отличный выбор для создания элегантного и утонченного образа. Такие брюки будут хорошо смотреться с объемными свитерами и удлиненными жакетами.
Вариант с узкими кожаными штанами (фото: instagram.com/mix_hab)
Клеш
Возвращение к ретро-стилю с современным прочтением. Брюки клеш отлично удлиняют ноги и создают эффектную силуэтную линию.
Брюки клеш тоже на пике популярности (фото: instagram.com/kvittkova)
Карго
Вдохновленные уличным стилем, эти брюки подойдут для более смелых и неформальных образов. Они прекрасно сочетаются с кроссовками и куртками оверсайз.
Кожаные карго также в тренде (фото: instagram.com/zhena_____)
C чем носить кожаные штаны
Белые кожаные брюки можно стилизовать с короткой дубленкой, которая сейчас тоже в тренде. Надевайте белые штаны карго с накладными карманами, свитер или теплый гольф-водолазку, а сверху накиньте дубленку. Дополнить лук можно уггами на платформе и миниатюрной сумкой.
Вариант с короткой дубленкой (фото: instagram.com/kayla_delatorre)
Для повседневного образа присмотрите коричневые кожаные брюки прямого кроя. Носить их можно с разными блузами или лонгсливами, а также лоферами или ботильонами.
Повседневный образ (фото: instagram.com/lefevrediary)
Также можно создать стильный лук, состоящий из кожаных брюк и кожаной рубашки в одном цвете. Дополните образ черной сумкой и обувью.
Стильный лук на теплую осень (фото: instagram.com/lefevrediary)
А в самые холодные дни можно сочетать кожаные штаны с теплым свитером и длинным пальто. Дополните лук головным убором и аксессуарами.
Вариант на холодную осень (фото: instagram.com/smythsisters)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Amy Julliette Lefévre, Marianne Smyth, Kayla De La Torre.