Як стиль Old Money втілюється у сучасному блогінгу та у соціальних мережах
Насправді цей стиль охоплює дедалі більше сфер, ніж просто моду. Він може підкреслити індивідуальність та підвищити самооцінку, а це вже психологія. А також може показати вас в особливому світі, а це вже про соцмережі.
Про те, як саме Old Money вміщується у сучасному блогінгу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram і Telegram-канал Катерини Борисенко "Пліткарка".
Що таке стиль Old money
Old money сформувався у XX столітті серед династій багатих людей.
Ключове метаповідомлення: багаті підлітки та їхні батьки віддають перевагу елегантності й простоті. Вони не потурають дурному хизуванню, речам з логотипами та яскравим елементам швидкоплинної моди.
Підтекст метаповідомлення: "ми настільки багаті, що нам не потрібно транслювати це у світ". Цей стиль дозволяє показувати мовчазну вищість над іншими. Ви всі її бачили на принцесі Діані, героїнях серіалу "Пліткарка" або "Корона".
Кадр з серіалу "Корона"(фото: Кіноріум)
Кадр з серіалу "Пліткарка" (фото: Кіноріум)
Як транслювати стиль Old Money у блогінгу
"Найпростіший спосіб: стежити за речами й своїм зовнішнім виглядом. Old money - це насамперед стиль одягу. Рекомендую загуглити та взяти на озброєння ідеї для комбінації речей",- пише Катерина
Формати контенту
Включайте у свій контент більше рубрик, які демонструють ваше мислення
- особливо варто звернути увагу на теми мистецтва, кіно, літератури. Сьогодні це майже ніхто не робить: тривалий період у тренді була "проявленість", суть якої - гучно кричати, що ти номер один або "головний" у якійсь темі.
- новий тренд - почати більше демонструвати й транслювати мислення. Створювати образ людини, яка мислить і думає і бути нею!
Залишайте інтригу про своє життя
- раніше блогери транслювали всі деталі свого життя до найдрібніших подробиць - так вдавалося зблизитися з аудиторією, стати своїм. Читач заглиблювався, вбачав у блогері себе й починав довіряти його думці дотримуватися його рекомендацій, йти в нього вчитися.
- сьогодні це вже минуле століття. Спробуйте стати на крок попереду ринку й залишайте частину свого життя нерозкритим.
Хороший приклад блогера, який залишає інтригу про своє життя - Лера Комарова. Ми нічого не знаємо про її стосунки, помітили?
Лера Комарова в стилі Old Money (фото: instagram.com/valerakomarova)
Менше контенту про гроші і що скільки коштує
- так, це стабільно приваблює певну аудиторію, але тренд йде на спад. І скоро ми всі перейдемо від "працює, тому робимо" до "не робимо, антитренд".
- всі й так побачать ваш стиль життя - він чудово зчитується через деталі вашого побуту, через трансльовані думки й спостереження. А ось крики "я багата" лише відлякують аудиторію, для якої така поведінка - вульгарність. Вони не хочуть більше асоціювати себе з подібним контентом.
Може просісти ваша соціальна валюта - люди перестануть йти до вас вчитися або не будуть говорити, що у вас вчилися -тому, що не хочуть бути причетними до певних метаповідомлень.
Хто транслює стиль Old Money
Блогери-приклади, які стануть для вас орієнтиром стриманості:
- Таня Парфільєва
- Аліна Френдій
Таня Парфілова у стилі Old Money (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Альона Френдій у стилі Old Money (фото: instagram.com/alina_frendiy)
Висновки
Ці поради не допоможуть, якщо ви станете сліпо їх переймати, аби бути "у тренді".
Головний секрет у соціальних мережах 2023 року - бути собою, бути автентичним у всіх своїх проявах.
Тренди потрібні, щоб їх адаптувати й брати найкраще, що є. Але вони не повинні змінювати вас і ваш блог. І одним з них може стати Old Money
Раніше ми писали про особливості стилю Old Money.
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