Андре Тан розповів про особливості стилю Old Money, який зараз в тренді

Стиль Old Money - став дуже популярним за останній час, але чи всі знають, його тонкощі та особливості? Загально відомо лише те, що цей стиль більш класичний і спокійний.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на допис українського модельєра Андре Тана в Instagram розповідає, що собою представляє стиль Old Money та які особливості він має.

Що таке Old Money

Це модний напрямок, який є дуже стриманим і спокійним. Old Money вважається трохи аристократичним, тому яскравих кольорів він не передбачає - лише глибокі пастельні відтінки.

Великі або просто дуже видимі етикетки від брендів також не вітаються в Old Money, оскільки це стиль аристократичний - він не має хвалитися цінниками та брендами.

В Old Money є місце лише класиці, жодних елементів з іншого напряму і близько з ним бути не має.

Як пише у своєму дописі Андре Тан - ключову роль в стилі Old Money відіграє якісна тканина. Твід, кашемір, шерсть - чудовий вибір. А принт може бути, але мінімалістичний. Наприклад, смужка або горох.

Стиль Old Money (фото: pinterest)

Правила складання образів в стилі Old Money

Першим правилом для вдалого образу є вибір кольору. Андре Тан радить обирати пастельні відтінки, оскільки вони зроблять ваш вигляд розкішним. А ось змішувати багато кольорів не можна, адже це суперечить правилам стилю.

Правило друге - варто прибрати зі свого гардероба деталізацію та фасон одягу оверсайз. Це не є частиною стилю Old Money, проте можна додати міні-довжину. Але в такому випадку, за словами Андре Тана, вибір міні наряду має бути урівноважений зі стриманим жакетом.

Третє правило - ключовими гравцями стилю Old Money є класичні сорочки, брюки зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу. Тож, варто навчитися їх вибирати.

Правило четверте - слідкуйте за неакуратностями на речах, зачіпки, котушки - все це знецінює ваш образ. Модельєр радить обирати речі зі щільних тканин.

П’яте правило - вибір аксесуарів. Тут головне не перестаратися, пам’ятаємо про лаконічність. Аксесуари краще підбирати в тон образу. Перлові прикраси, ободки та атласні резинки для волосся - допоможуть створити грамотний акцент для стилю Old Money.

Стиль Old Money (фото: pinterest)