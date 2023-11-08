Как стиль Old Money воплощается в современном блогинге и социальных сетях

На самом деле, этот стиль охватывает все больше сфер, чем просто моду. Он может подчеркнуть индивидуальность и повысить самооценку, а это психология. А также может показать вас в особом мире, а это уже о соцсетях.

О том, как именно Old Money умещается в современном блогинге, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram и Telegram-канал Екатерины Борисенко "Пліткарка".

Что такое стиль Old money

Old money сформировался в XX веке среди династий богатых людей.

Ключевое метасообщение: богатые подростки и их родители предпочитают элегантность и простоту. Они не потакают глупой кичливости, вещам с логотипами и ярким элементам быстротечной моды.

Подтекст метасообщения: "мы столь богаты, что нам не нужно транслировать это в мир". Этот стиль позволяет показывать молчаливое превосходство над другими. Вы все ее видели на принцессе Диане, героинях сериала "Сплетница" или "Корона".

Кадр з серіалу "Корона"(фото: Кіноріум)

Кадр з серіалу "Пліткарка" (фото: Кіноріум)

Как транслировать стиль Old Money в блогинге

"Самый простой способ: следить за вещами и своим внешним видом. Old money - это, прежде всего, стиль одежды. Рекомендую загуглить и взять на вооружение идеи для комбинации вещей",- пишет Екатерина.

Форматы контента

Включайте в свой контент больше рубрик, демонстрирующих ваше мышление

особенно следует обратить внимание на темы искусства, кино, литературы. Сегодня это почти никто не делает: длительный период в тренде была "проявленностью", суть которой - громко кричать, что ты номер один или "главный" в какой-то теме.

новый тренд – начать больше демонстрировать и транслировать мышление. Создавать образ человека, который мыслит и думает и быть им!

Оставляйте интригу о своей жизни

ранее блоггеры транслировали все детали своей жизни к мельчайшим подробностям - так удавалось сблизиться с аудиторией, стать своим. Читатель углублялся, видел в блоггере себя и начинал доверять его мнению придерживаться его рекомендаций, идти у него учиться.

сегодня это уже прошлый век. Попытайтесь встать на шаг впереди рынка и оставляйте часть своей жизни нераскрытым.

Хороший пример блоггера, оставляющего интригу о своей жизни - Лера Комарова. Мы ничего не знаем о ее отношениях, заметили?

Лера Комарова в стиле Old Money (фото: instagram.com/valerakomarova)

Меньше контента о деньгах и что сколько стоит

да, это стабильно привлекает определенную аудиторию, но тренд идет на убыль. И скоро мы все перейдем от "работающего, поэтому делаем" к "не делаем, антитренд".

все и так увидят ваш образ жизни - он прекрасно считывается через детали вашего быта, через транслируемые мысли и наблюдения. А вот крики "я богата" лишь отпугивают аудиторию, для которой такое поведение - пошлость. Они не хотят больше ассоциировать себя с подобным контентом.

Может просесть ваша социальная валюта - люди перестанут идти к вам учиться или не будут говорить, что у вас учились - потому, что не хотят быть причастными к определенным метасообщениям.

Кто транслирует стиль Old Money

Блоггеры-примеры, которые станут для вас ориентиром воздержания:

Таня Парфильева

Алина Френдий

Таня Парфилова в стиле Old Money (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Алена Френдий в стиле Old Money (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Выводы

Эти советы не помогут, если вы станете слепо их перенимать, чтобы быть "в тренде".

Главный секрет в социальных сетях 2023 года - быть собой, быть аутентичным во всех своих проявлениях.

Тренды нужны, чтобы их адаптировать и брать самое лучшее. Но они не должны менять вас и ваш блог. И одним из них может стать Old Money