Як справді можна заощадити при купівлі автомобіля: всього 5 способів

Оцініть альтернативи

Якщо для вас економія цін є надзвичайно важливою, ви повинні бути реалістами щодо того, що ви дійсно можете собі дозволити. Це може означати купівлю автомобіля меншого розміру, ніж планувалося.

Якщо ви шукаєте справжню цінність, не прив’язуйте ціну свого автомобіля до того, скільки ви заробляєте.

Чи варто купувати в кредит

Кредит на автомобіль - це швидке вирішення проблеми та головний біль у майбутньому. Ще до того моменту, як ви поставите підписи під кредитними договорами, уважно вивчіть політику банк.

Чим довший термін кредиту, тим більше вам доведеться за нього переплатити. І не варто звертати увагу на невеликі щомісячні платежі, просто підбийте загальну суму на дату закінчення договору, і ви все швидко зрозумієте.

Крім кредиту, майбутньому власнику авто ще й доведеться нести додаткові витрати на утримання придбаного автомобіля.

Ціна має значення

Дуже низька ціна завжди має насторожувати потенційного покупця. Продавець у цьому випадку не приховує, що транспортний засіб або дуже старий, або потребує невеликого (іноді й істотного) ремонту.

Часто на практиці виявляється, що "невеликий" ремонт зазвичай обертається необхідністю капітально втручатися у кузов та механізми машини.

Не ігноруйте експертів при купівлі

Часто продавці намагаються або сховати, або замовчати деякі дефекти транспортного засобу для того, щоб трохи заробити і не знижувати ціну.

Залучення професіонала дозволить одразу виявити всі явні дефекти транспортного засобу, помітні неозброєним поглядом. Виявити реальний пробіг автомобіля (часто його підкручують для продажу), стан кузова, ходової частини та двигуна.

Тест-драйв

Інколи покупців автомобілів на емоціях можуть пропустити цей важливий крок.

Якщо автомобіль купується для конкретної людини, вони особисто мають відчути, на чому в майбутньому їздитимуть. Краще перевірити, чи немає навіть мінімального дискомфорту при знаходженні за кермом цього транспортного засобу ще до його покупки.