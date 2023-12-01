Как действительно можно сэкономить при покупке автомобиля: всего 5 способов

Оцените альтернативы

Если для вас экономия цен чрезвычайно важна, вы должны быть реалистами относительно того, что вы действительно можете себе позволить. Это может означать покупку автомобиля меньшего размера, чем планировалось.

Если вы ищете подлинную ценность, не привязывайте цену своего автомобиля к тому, сколько вы зарабатываете.

Стоит ли покупать в кредит

Кредит на автомобиль - это быстрое решение проблемы и головная боль в будущем. Еще до того момента, как вы поставите подписи под кредитными договорами, внимательно изучите банк.

Чем длиннее срок кредита, тем больше вам придется за него переплатить. И не стоит обращать внимание на небольшие ежемесячные платежи, просто подведите общую сумму на дату окончания договора, и вы все быстро поймете.

Кроме кредита будущему владельцу авто еще и придется нести дополнительные расходы на содержание приобретенного автомобиля.

Цена имеет значение

Очень низкая цена всегда должна настораживать потенциального покупателя. Продавец в этом случае не скрывает, что транспортное средство либо очень старое, либо требует небольшого (иногда и существенного) ремонта.

Часто на практике оказывается, что "небольшой" ремонт обычно оборачивается необходимостью капитально вмешиваться в кузов и механизмы машины.

Не игнорируйте экспертов при покупке

Часто продавцы пытаются либо скрыть, либо умолчать некоторые дефекты транспортного средства для того, чтобы немного заработать и не снижать цену.

Привлечение профессионала позволит сразу обнаружить все явные дефекты транспортного средства, заметные невооруженным взглядом. Выявить реальный пробег автомобиля (часто его подкручивают для продажи), состояние кузова, ходовой части и двигателя.

Тест-драйв

Иногда покупатели автомобилей на эмоциях могут пропустить этот важный шаг.

Если автомобиль покупается для конкретного человека, они должны почувствовать, на чем в будущем будут ездить. Лучше проверить, нет ли даже минимального дискомфорта при нахождении за рулем этого транспортного средства еще до его покупки.