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Як очистити лобове скло взимку засобом за 20 гривень: водіям на замітку

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 19:43
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Як очистити лобове скло взимку засобом за 20 гривень: водіям на замітку Як очистити лобове скло (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

І восени, і взимку водії можуть за лічені секунди очистити лобове скло свого автомобіля за допомогою дешевого товару, який можна придбати ледь не в кожному магазині.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на британське видання Express розповідає, що за чудодійний засіб вам у цьому допоможе.

Коли настає холодний період, через перепад температур на вікнах машин з'являється конденсат.

За словами експертів, серветка з мікроволокна є одним із найпростіших способів очистити конденсат на вікнах авто. При цьому найкраще очищувати лобове скло круговими рухами, щоб не залишати розводів.

Вартість ганчірки з мікрофіброю може відрізнятися, проте вона не є занадто високою.

Як очистити лобове скло взимку засобом за 20 гривень: водіям на замітку

Скриншот

Для цього також можна застосовувати звичайні паперові серветки, хоча вони з цією задачею впораються гірше.

Навіщо очищати лобове скло перед поїздкою

Якщо нехтувати цією порадою, тоді кожна ваша поїздка на машині може бути небезпечною через погану видимість. До речі, у Великій Британії за неочищене скло навіть можуть виписати штраф до 2 500 фунтів стерлінгів (приблизно 115 000 гривень).

В Україні такого штрафу не передбачено, але краще все ж не піддаватися спокусі, а витратити кілька хвилин і вирушати в дорогу з безпекою.

Раніше ми розповідали, що заборонено робити водіям під час снігопаду.

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