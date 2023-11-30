9 правил для водіїв, щоб уникнути аварій та збільшити рівень безпеки на дорозі

Безпека на дорозі - це не тільки питання правил дорожнього руху. Сюди відноситься і комплекс заходів, що дозволяють уникнути аварій та збільшити рівень безпеки для всіх учасників руху.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожнього адвоката ".

Правильна швидкість

Часто причиною ДТП може стати неправильна швидкість руху.

Фахівці радять завжди слід дотримуватися дозволених обмежень швидкості на дорозі та адаптувати свою швидкість до погодних умов та інших факторів, що можуть впливати на безпеку руху.

Безпечна дистанція

Дотримання безпечної дистанції між вашим автомобілем є критично важливим елементом безпеки на дорозі. Маючи достатню відстань, ви маєте можливість збільшити час для ефективної реакції на непередбачувані ситуації.

Телефонуйте безпечно

Використання мобільного телефону під час водіння - одна з основних причин відволікання водіїв від ситуації на дорозі.

Щоб уникнути аварій, варто використовувати навушники або систему гучного звʼязку в автомобілі. До того не можна писати текстові повідомлення оскільки це повністю відвертає увагу водія.

Регулярна перевірка автомобіля

Регулярне технічне обслуговування автомобіля - це ключовий аспект безпеки на дорозі.

Переконайтеся, що гальма, світло та гальмівна система працюють належним чином. Технічний стан автомобіля впливає на вашу безпеку та безпеку інших учасників руху.

Погодні умови

Важливо врахувати погодні умови і їх можливу зміну в дорозі. Перед виїздом слідкуйте за актуальним прогнозом.

Дощі, сніг, туман або ожеледь можуть вплинути на стан дороги та видимість. Адаптуйте свою їзду до конкретних погодних умов.

Пішоходи та велосипедисти

Це зазвичай непередбачувані у вчинках учасники дорожнього руху. Це пояснюється передусім відсутністю законодавчих вимог щодо перевірки знань ПДР у цих категорій учасників дорожнього руху.

Тому важливо бути уважними, коли вони поряд та враховувати їх на дорозі.

Оновлення знань

Постійне оновлення знань водія з ПДР є важливим елементом для забезпечення безпеки на дорозі. Це дозволяє водіям засвоювати та застосовувати найновіші вимоги безпеки.

Не вживайте алкоголь

Алкоголь за кермом може призвести до небезпечних наслідків.

Вживання алкоголю може суттєво погіршити ваші рефлекси та здатність приймати швидкі рішення.

Непередбачувані ситуації

Важливо знати, що дорожні обставини можуть змінюватися дуже швидко.

Водій не може спрогнозувати поведінку пішохода, який йде на узбіччі біля дороги. Завжди памʼятайте про важливість утримання безпечної відстані між автомобілями, щоб мати достатньо часу на реакцію в разі необхідності.