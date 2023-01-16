ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото)

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 18:34
Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото) Тренди в прикрасах у 2023 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У 2023 році популярними стануть прикраси масивні та багатошарові. Часом такі речі можуть виглядати дуже масивно, але стилісти стверджують, що вони будуть на піку цього року.

Що буде у тренді у 2023 році, розповів стиліст Watchingukaine в Instagram.

Масивні перли

У тренді будуть прикраси із великих перлин. У хід піде все – великі намисто чи сережки. Використовувати можна будь-яку форму, але найкраща – форма кулі чи краплі.

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото) Кафи на губу

За словами стиліста, прикраси наразі стали важливим елементом стилю. Вони відображають внутрішнє "я", настрій та посил хаотичному світу. Кафи щільно увійшли до наших стилів і цього року стануть модними прикраси на губи.

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото) Масивні браслети

У вас повна скринька широких і масивних браслетів? Діставайте все і використовуйте на руку відразу по кілька штук – у тренді нашарування таких браслетів.

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото) Серце

У 2023 році серця можна використовувати в будь-якому вигляді на прикрасах - масивні сережки, кулон, ланцюги, додаткові елементи на одязі та аксесуарах.

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото) Геометричні фігури

Чим епатажніше – тим краще. Використовуйте геометричні фігури в прикрасах – різні форми та кольори, а ще бажано, щоб прикраси були великі та масивні.

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото) Тропічні вайби

Якщо ви привезли смішні бусики з черепашок із південної країни - зараз саме час їх носити. У трендах будуть різні прикраси у стилі тропіків – черепашки, квіточки, зуби й так далі.

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото) Одяг із прикрасами

Ланцюги та брошки знову повернулися в моду, але у 2023 році вони мають бути масивними та помітними.

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото) Кришталеві бра та топи

Тренд і писк 2023 року - топи та бра з камінців. Взимку такі прикраси поки не будуть дуже популярними, а влітку вони будуть на піку.

Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото)

До речі, раніше ми писали, який манікюр стане трендом 2023 року.

А ще розповідали про те, що Андре Тан назвав 5 трендових речей у гардеробі на 2023 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
мода тренди прикраси