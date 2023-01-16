Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото)

У 2023 році популярними стануть прикраси масивні та багатошарові. Часом такі речі можуть виглядати дуже масивно, але стилісти стверджують, що вони будуть на піку цього року.

Що буде у тренді у 2023 році, розповів стиліст Watchingukaine в Instagram.

Масивні перли

У тренді будуть прикраси із великих перлин. У хід піде все – великі намисто чи сережки. Використовувати можна будь-яку форму, але найкраща – форма кулі чи краплі.

Кафи на губу

За словами стиліста, прикраси наразі стали важливим елементом стилю. Вони відображають внутрішнє "я", настрій та посил хаотичному світу. Кафи щільно увійшли до наших стилів і цього року стануть модними прикраси на губи.

Масивні браслети

У вас повна скринька широких і масивних браслетів? Діставайте все і використовуйте на руку відразу по кілька штук – у тренді нашарування таких браслетів.

Серце

У 2023 році серця можна використовувати в будь-якому вигляді на прикрасах - масивні сережки, кулон, ланцюги, додаткові елементи на одязі та аксесуарах.

Геометричні фігури

Чим епатажніше – тим краще. Використовуйте геометричні фігури в прикрасах – різні форми та кольори, а ще бажано, щоб прикраси були великі та масивні.

Тропічні вайби

Якщо ви привезли смішні бусики з черепашок із південної країни - зараз саме час їх носити. У трендах будуть різні прикраси у стилі тропіків – черепашки, квіточки, зуби й так далі.

Одяг із прикрасами

Ланцюги та брошки знову повернулися в моду, але у 2023 році вони мають бути масивними та помітними.

Кришталеві бра та топи

Тренд і писк 2023 року - топи та бра з камінців. Взимку такі прикраси поки не будуть дуже популярними, а влітку вони будуть на піку.