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Как составить шикарный гардероб при ограниченном бюджете: советы стилиста

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Воскресенье 22 января 2023 18:31
Как составить шикарный гардероб при ограниченном бюджете: советы стилиста Как создать удобный гардероб с минмальными затратами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Иметь удобный, практичный и хороший гардероб - мечта многих. Однако в условиях войны средств на одежду нет совсем или бюджет ограниченный, денег на стилиста также не хватает, а в шкафу - полный хаос.

Как создать нормальный гардероб при ограниченных возможностях, рассказали стилисты их Watchingukraine на странице в Instagram.

Как создать собственный стиль

1. Проанализируйте свой способ жизни, внешность и характер.

2. Если не знаете, куда двигаться, то создайте хотя бы один образ, который по вашему мнению, на 100% ваш - то есть комфортный, "носибельный", подчеркивает вашу внешность, имеет изюминку.

3. Используйте ключевой образ и создайте мудборд (набор картинок) с желаемыми образами. Обращайте внимание на те, которые увлекают вас с первого взгляда - там точно найдется частичка ДНК вашего стиля.

Как составить шикарный гардероб при ограниченном бюджете: советы стилистаКак составить шикарный гардероб при ограниченном бюджете: советы стилистаЧто делать с одеждой

1. Разберите свой гардероб и выберите вещи, которые на 100% вам идут и в которых вам сейчас удобно.

2. Сделайте список того, чего вам не хватает ключевого для тех образов, которые вы для себя придумали (на мудборде).

Как составить шикарный гардероб при ограниченном бюджете: советы стилистаКак правильно покупать вещи

1. Начните шопинг с самых базовых и необходимых вещей. Как правило, это: верхняя одежда, обувь, сумки, ремни, очки, пиджаки, джинсы и украшения.

2. Запаситесь терпением. Чтобы найти свой стиль и создать гардероб, нужно время. Выбирайте осмотрительно, не сгребайте в одном магазине весь образ. Ходите по винтажам и секондам, следите за распродажами любимых брендов.

3. Основное - это дисциплина. Не делайте импульсивных покупок ради каких-то трендов. Всегда представляйте себе минимум три образа с той вещью, которую вы выбрали.

Как составить шикарный гардероб при ограниченном бюджете: советы стилиста

Кстати, ранее мы писали о том, какие украшения будут в тренде в 2023 году.

А еще рассказывали о том, что Андре Тан назвал 5 трендовых вещей, которые должны быть в гардеробе в 2023 году.

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