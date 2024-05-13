5 українських зірок, які вийшли заміж за іноземців

Деякі українські зіркові красуні не змогли знайти відповідного партнера в Україні, тому вирішили розширити свої можливості у виборі пари за межами батьківщини.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з українських знаменитостей вийшов заміж за іноземця.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Телеведуча Іванна Онофрійчук зустріла свого майбутнього чоловіка у 2018 році в спортзалі в Іспанії, куди обидва приїхали відпочивати.

Тоді бізнесмен казахського походження Алмаз ще не був офіційно розлучений, але це не завадило закоханим підтримувати спілкування впродовж усього року.

Їхні стосунки розвивалися поступово, і у 2020-му коханий освідчився Іванні. У лютому 2021 року пара влаштувала розкішне весілля на Мальдівах, а нещодавно 37-річна знаменитість повідомила, що чекає на первістка.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Катерина Бужинська та Димитар Стойчев

Перший шлюб співачки Катерини Бужинської виявився невдалим, але друга спроба принесла їй щастя.

Зараз виконавиця заміжня за Дімітаром Стойчевим, бізнесменом із Болгарії. Вони одружилися у 2014 році.

Познайомилися вони через спільних знайомих, на святі, куди майбутнього другого чоловіка артистки запросив друг Каті.

Після цього їхній роман стрімко розвивався: 14 лютого Стойчев освідчився, а 23 квітня вони вже вінчалися.

Нині подружжя виховує двох дітей, Катю і Діму, в атмосфері любові та гармонії.

Катерина Бужинська та Димитар Стойчев з дітьми (фото: instagram.com/buzhynska)

Ірена Карпа та Людовик Требюше

Письменниця Ірена Карпа закохалася у француза Людовика Требюше, який став її третім чоловіком.

Людовик є інженером, який працює в галузі цифрового забезпечення культурних і медійних структур, а також дипломатом і нащадком письменника Віктора Гюго.

Вони зустрілися на обіді зі спільними друзями через 13 днів після прибуття Ірени до Франції за дипломатичною місією.

Це вже не перший шлюб Карпи з іноземцем. До Требюше вона двічі виходила заміж: першим чоловіком був український журналіст, а другим - американський фінансист, від якого у неї є дві доньки.

Ірена Карпа та Людовик Требюше (фото: instagram.com/qarpa)

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса у липні 2021 року. Весільна церемонія відбулася у Швейцарії.

Через рік у подружжя у подружжя народилася донька, якій вирішили дати ім'я Скай.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс з донькою (фото: instagram.com/elisvitolina)

KOLA

Співачка Анастасія Прудіус, відома під псевдонімом KOLA, вийшла заміж у 2023 році. Обранцем 31-річної артистки став чоловік, на ім'я В'ячеслав, він родом із Дніпра. Проте в дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю, де вони з виконавицею і познайомилися.

Як розповіла співачка, їхня доленосна зустріч сталася під час одного з благодійних заходів, де Настя виступала, а В'ячеслав був одним з організаторів.

Чоловік старший від зірки на 13 років і має дітей від попередніх стосунків.

KOLA з чоловіком (фото: скріншот з відео)