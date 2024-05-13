Как сложилась судьба главных героев шоу "Холостяк" (фото)

Недавно телеканал СТБ объявил имя главного героя нового сезона шоу "Холостяк". Кто им стал - вы можете узнать в нашем материале .

А пока РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить о мужчинах, которые искали свою любовь в прошлых сезонах романтического реалити. Рассказываем, как сложилась их судьба после проекта.

Максим Чмерковский, 1 сезон

Хореограф Максим Чмерковский пробыл всего месяц в отношениях с победительницей Александрой Шульгиной. Сейчас он счастлив в браке с латиноамериканской танцовщицей Петой Маргатройд, которая ему родила троих детей - 7-летнего Шая и 7-месячного Рио.

Супруги также ждут третьего ребенка - через четыре месяца после вторых родов возлюбленная звезды снова забеременела.

Макс Чмерковский с женой (фото: instagram.com/maksimc)

Фрэнсис Мэтью, 2 сезон

В течение некоторого времени потомок царской династии Романовых жил с победительницей романтического реалити второго сезона Еленой Рясновой. Однако, когда он принял решение вернуться в Англию, их отношения закончились.

На данный момент о личной жизни Фрэнсиса Мэтью ничего неизвестно.

Фрэнсис Мэтью (скриншот с видео)

Андрей Искорнев, 3 сезон

Это был, пожалуй, самый скандальный сезон. Во время проекта участница Яна Станишевская забеременела от Андрея, однако произошел выкидыш.

В финале он выбрал Аню Козырь, но вскоре начал отношения с другой участницей, Ириной Скориковой. Пара встречалась год на расстоянии, а впоследствии решила разойтись.

Сейчас 38-летний пластический хирург переехал в Беверли Хиллз, штат Калифорния, и пока живет там один, без второй половинки.

Андрей Искорнев (фото: instagram.com/andrey_iskornev)

Константин Евтушенко, 4 сезон

Этот участник "Холостяка" установил рекорд по количеству поцелуев, которых было аж ноль. Он единственный из всех участников, кто не поцеловал ни одной девушки.

Дело в том, что, выбрав на финале Анну Селюкову, он не планировал строить с ней отношения, поскольку у него уже была невеста за пределами шоу, а участвовал он в нем только из любопытства.

Поэтому сейчас Евтушенко вместе со своей избранницей, олимпийской чемпионкой Натальей Добрынской, воспитывают троих детей: двух сыновей и одну дочь. Пара в браке с 2014 года.

Константин Евтушенко с семьей (фото: instagram.com/yevtushenko_c)

Сергей Мельник, 5 сезон

Главный герой пятого сезона "Холостяк" также смог найти свою любовь, но до заключения своего первого зарубежного контракта.

Футболист Мельник выбрал Марину Кищук. С ней он встречался полгода, прежде чем уехал строить карьеру.

Сейчас 35-летний Сергей остается одиноким, хотя на шоу "Танцы со звездами" едва не влюбился в Анну Ризатдинову, однако их отношения остались на уровне дружбы.

Сергей Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)

Иракли Макацария, 6 сезон

Пылкий грузинский шоумен в шестом сезона покорил сердца всей страны, а не только участниц шоу. Иракли выбрал в финале Елену Лесик, с которой встречался 9 месяцев, но из-за своего нежелания жениться, пара разошлась.

Сейчас Макацария абсолютно счастлив со своей избранницей Лизой Чичуа, которой весной 2023 года сделал предложение, а уже летом у пары родился сын, которого назвали Георгий.

Иракли Макацария с семьей (фото: instagram.com/maqatsa)

Дмитрий Черкасов, 7 сезон

Седьмой "Холостяк", пловец Дмитрий Черкасов, в шоу сделал выбор в пользу Лиды Немченко, однако их отношения не продлились долго.

В 2017 году спортсмен познакомился с нынешней женой Александрой, от которой имеет сына Марка. В браке супруги уже четыре года.

Дмитрий Черкасов с женой и детьми (фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_)

Рожден Ануси, 8 сезон

Певец Рожден Ануси в восьмом сезоне выбрал Иванну Гончарук, однако вместе пара была недолго.

Как сейчас живет и что в личной жизни у исполнителя - неизвестно. О войне он также молчит.

Рожден Ануси (скриншот с видео)

Никита Добрынин, 9 сезон

Единственный герой "Холостяка", чьи отношения достигли стадии рождения ребенка и венчания, - телеведущий Никита Добрынин.

После завершения шоу он и победительница реалити Даша Квиткова поженились, а через год у супругов родился сын Лев.

Однако в начале 2023 года знаменитости приняли решение развестись и уже 19 июня официально расторгли свой союз.

Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Макс Михайлюк, 10 сезон

У пилота также все сложилось в личном, но выбор на финале шоу тут ни при чем.

Макс выбрал Дашу Ульянову, однако их отношения быстро закончились, и девушка сама решила завершить их.

Но сейчас Михайлюк женат на украинской модели Даше Хлыстун. Вместе они воспитывают маленькую дочь Ариану, а также сына Димитрия, который появился на свет 6 февраля этого года.

Макс Михайлюк с женой и сыном (фото: instagram.com/flymax305)

Михаил Заливако, 11 сезон

Харьковский бизнесмен Михаил Заливако сделал в финале 10-го сезона шоу выбор в пользу Анны Богдан, с которой они поддерживали гармоничные и крепкие отношения почти год.

Однако до свадьбы дело не дошло, и во время войны пара приняла решение разойтись.

Поговаривали, что позже предприниматель закрутил роман с Дашей Квитковой. Однако блогерша заверила: между ними нет романтических отношений, только дружба.

Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Алекс Топольский, 12 сезон

В финале 12-го сезона шоу "Холостяк" бизнесмен Алекс Топольский выбрал 24-летнюю фотомодель Екатерину Лозовицкую из Киева и подарил ей кольцо.

Пара пыталась построить отношения вне проекта. У них были встречи и свидания, на которых они были вынуждены прятаться от публики.

Но их отношения длились недолго. Еще до полномасштабного вторжения они разошлись.

Алекс Топольский (фото: instagram.com/alex_topolsky)