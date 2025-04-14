Как сказать "понарошку": употребляйте украинские слова вместо русизмов

В разговорах с детьми или в иронических комментариях мы часто используем слово "понарошку" - но как правильно передать эту идею на украинском? В нашем языке тоже есть точные и образные варианты, которые помогут сохранить легкость, шутливость или условность ситуации.

Как правильно сказать на украинском "понарошку", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение украинского языковеда Виктории Хмельницкой в Facebook .

В детских играх, забавных диалогах или просто в шуточных ситуациях мы часто сталкиваемся с русским словом "понарошку", которое означает действие не по-настоящему, в шутку, понарошку.

Но как это передать на украинском естественно и точно? В нашем языке тоже есть богатый выбор слов и выражений, передающих это значение с легкостью и изяществом.

Интересно, что "понарошку" происходит от древнего слова "нарок" - в значении "доля" или "обітниця", и имеет исторический подтекст, связанный с заговорами и обрядами.

Несмотря на сходство со словом "нарочно" (то есть "навмисне"), оно употребляется в противоположном смысле - "жартома", "не по-справжньому".

В украинском языке можно найти немало соответствий, оттеняющих это значение в разных контекстах - от детской игры до иронического замечания.

Вот самые меткие варианты замены слова "понарошку" на украинский:

В значении не по-настоящему, притворно:

Неначе

Немов

Нібито

Начебто

Буцім (би)

В значении в шутку, играючи, легко: