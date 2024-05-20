Як швидко зварити квасолю без замочування: лайфхаки досвідчентх господинь

Чому квасоля корисна

Квасоля, як і інші бобові - чудове джерело білка та клітковини, які забезпечують організм енергією та впливають на процес обміну речовин.

Наприклад, одна чашка (177 грамів) вареної квасолі містить:

калорії - 225;

білок - 15,3 г;

жир - 0,885 г;

вуглеводи - 40,4 г;

клітковина - 13,1 г;

тіамін (вітамін B1) - 24% від добової норми;

фолат (вітамін B9) - 58% від добової норми;

мідь - 48% від добової норми;

марганець - 37% від добової норми;

залізо - 29% від добової норми.

А в чорній квасолі міститься більше калорій, жиру, клітковини та фолатів, однак менше магнію та заліза.

Продукти з високим вмістом клітковини, такі як квасоля, можуть допомогти уповільнити всмоктування цукру в кров, знизити рівень цукру в крові і зменшити фактори ризику серцевих захворювань.

Як приготувати квасолю швидко

Існує декілька способів, які пришвидшують приготування квасолі - для яких не потрібно попередньо замочувати бобові.

Додати соду

Цей спосіб дуже простий: висипте квасолю в каструлю, залийте водою та додайте трохи соди - на кінчику ножа. Дехто радить додавати соду не одразу, а в киплячу воду.

Сода має пришвидшити приготування квасолі до 1 години. Проте, наприкінці варіння рекомендують влити незначну кількість лимонного соку для нейтралізації дії соди.

Доливати холодну воду

Спосіб, в якому до киплячої води з незамоченою попередньо квасолею додають холодну воду, може пришвидшити приготування до хвилин 40.

Воду з квасолею доводять до кипіння, заливають склянку холодної води, чекають закипання води і знову додають холодну воду - і повторюють цей крок 4-5 разів.

Додати водорості або морську капусту

Декілька висушених листів морських водоростей, зокрема морської капусти, можуть скоротити приготування квасолі до 40 хвилин. Водорості додаються на початку відварювання.

Проте, слід зауважити, що це може змінювати смакові якості бобових.

Поради для приготування квасолі

На тривалість варіння квасолі впливає не лише методика приготування, а й ще деякі аспекти, зокрема:

сорт квасолі : помічають, що кольорова квасоля вариться швидше;

: помічають, що кольорова квасоля вариться швидше; підсолювання води: не варто солити неготову квасолю, адже, за спостереженнями, це призводить до твердішання квасолі і ускладнення відварювання.

Також радять варити квасолю без кришки - так вона не потемнішає.