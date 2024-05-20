Як швидко зварити квасолю без замочування: лайфхаки досвідчентх господинь

Квасоля, яку часто додають в борщ, іноді споживають окремо. Втім, багато хто не любить квасолю - однак, не через смак, а через тривалість замочування. Наприклад, дехто замочує квасолю на ніч, хоча можна пришвидшити процес приготування.
Про те, як швидко зварити квасолю без замочування на ніч, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Healthline, сайт "Книга Порад", сайт "Сім'я і дім".
Квасоля, як і інші бобові - чудове джерело білка та клітковини, які забезпечують організм енергією та впливають на процес обміну речовин.
Наприклад, одна чашка (177 грамів) вареної квасолі містить:
А в чорній квасолі міститься більше калорій, жиру, клітковини та фолатів, однак менше магнію та заліза.
Продукти з високим вмістом клітковини, такі як квасоля, можуть допомогти уповільнити всмоктування цукру в кров, знизити рівень цукру в крові і зменшити фактори ризику серцевих захворювань.
Існує декілька способів, які пришвидшують приготування квасолі - для яких не потрібно попередньо замочувати бобові.
Додати соду
Цей спосіб дуже простий: висипте квасолю в каструлю, залийте водою та додайте трохи соди - на кінчику ножа. Дехто радить додавати соду не одразу, а в киплячу воду.
Сода має пришвидшити приготування квасолі до 1 години. Проте, наприкінці варіння рекомендують влити незначну кількість лимонного соку для нейтралізації дії соди.
Доливати холодну воду
Спосіб, в якому до киплячої води з незамоченою попередньо квасолею додають холодну воду, може пришвидшити приготування до хвилин 40.
Воду з квасолею доводять до кипіння, заливають склянку холодної води, чекають закипання води і знову додають холодну воду - і повторюють цей крок 4-5 разів.
Додати водорості або морську капусту
Декілька висушених листів морських водоростей, зокрема морської капусти, можуть скоротити приготування квасолі до 40 хвилин. Водорості додаються на початку відварювання.
Проте, слід зауважити, що це може змінювати смакові якості бобових.
На тривалість варіння квасолі впливає не лише методика приготування, а й ще деякі аспекти, зокрема:
Також радять варити квасолю без кришки - так вона не потемнішає.
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