Чим панірувати котлети, якщо під рукою нема сухарів: найпростіша заміна

Рецепт приготування будь-яких котлет містить у собі обов'язковий пункт - панірувальні сухарі. Вони потрібні, щоб котлети тримали свою форму, мали гарний колір та смачну скоринку. Але що ж робити, якщо сухарі закінчилися?

Що можна використати для панірування котлет і не зіпсувати смак страви, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чим можна замінити панірувальні сухарі

Картопляні чипси

Беремо любі чипси, бажано без великої кількості спецій та подрібнюємо їх до стану панірувальних сухарів. Така паніровка надасть котлетам особливого "гастрономічного шарму".

Горіхи

Калорійність котлет з такою паніровкою буде значно вища, але й смакові якості вийдуть надзвичайно цікавими. Такі котлети можна поставити на святковий стіл. Можна брати суміш з різних горіхів.

Кукурудзяне або рисове борошно

Обидва варіанти можуть стати гарними варіантами заміни класичних сухарів. Колір котлет буде трохи світлішим або темнішим. Але смак та якість будуть незмінними.

Пармезан

Твердий сорт італійського сиру пармезану надасть котлетам дуже цікавий смак. Сир можна натерти на дрібній тертці або помолоти у блендері. Ще такий сир можна змішати з сушеним хлібом. Особливо смачним такий кляр виходить з тефтелями.

Манка (манна крупа)

Відмінна заміна панірувальним сухарям, якщо потрібно посмажити рибу, котлети, нагетси чи м'ясні напівфабрикати на сковороді. Такі котлети виходять більш ніжнішими на смак.

Вівсяні пластівці

Звичайні пластівці, наприклад - вівсяні, якщо їх попередньо подрібнити у кавомолці або потовкти вручну, зможуть виручити, якщо вдома немає панірувальних сухарів.

Висівки (пшеничні, вівсяні)

Висівки також часто використовують при жарінні замість панірувальних сухарів, оскільки вони добре справляються зі своїм завданням і при цьому мають багато корисних властивостей.

Крекери

Візьміть солені крекери та помолотіть їх у блендері - вийдуть дуже гарні панірувальні сухарі для ваших котлет.

Цікаво знати!

Пожарські котлети, кордон блю та шніцелі - панірувати потрібно обов'язково. А от інші види котлет можна смажити без паніровки. Наприклад, за методом наших бабусь - формувати котлету мокрими руками та відправляти одразу на сковороду.

Крім того, без панірування можуть бути печінкові котлети чи котлети для бургера, або ті, до складу яких входить борошно або манка.