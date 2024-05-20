RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как быстро сварить фасоль без замачивания: лайфхаки опытных хозяек

Как сварить фасоль без замачивания (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Фасоль, которую часто добавляют в борщ, иногда употребляют в пищу отдельно. Впрочем, многие не любят фасоль - однако, не из-за вкуса, а из-за длительности замачивания. Например, некоторые замачивают фасоль на ночь, хотя можно ускорить процесс приготовления.

О том, как быстро сварить фасоль без замачивания на ночь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: Healthline, сайт "Книга Порад", сайт "Сім'я і дім".

Почему фасоль полезна

Фасоль, как и другие бобовые - отличный источник белка и клетчатки, которые снабжают организм энергией и влияют на процесс обмена веществ.

Например, одна чашка (177 граммов) вареной фасоли содержит:

  • калории - 225;
  • белок - 15,3 г;
  • жир - 0,885 г;
  • углеводы - 40,4 г;
  • клетчатка - 13,1 г;
  • тиамин (витамин B1) - 24% от суточной нормы;
  • фолат (витамин B9) - 58% от суточной нормы;
  • медь - 48% от суточной нормы;
  • марганец - 37% от суточной нормы;
  • железо - 29% от суточной нормы.

А в черной фасоли содержится больше калорий, жира, клетчатки и фолатов, но меньше магния и железа.

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фасоль, могут помочь замедлить всасывание сахара в кровь, снизить уровень сахара в крови и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний.

Как приготовить фасоль быстро

Существует несколько способов, ускоряющих приготовление фасоли - для которых не нужно предварительно замачивать бобовые.

Добавить соду

Этот способ очень прост: высыпьте фасоль в кастрюлю, залейте водой и добавьте немного соды - на кончике ножа. Некоторые советуют добавлять соду не сразу, а в кипящую воду.

Сода должна ускорить приготовление фасоли до 1 часа. Однако в конце варки рекомендуют влить незначительное количество лимонного сока для нейтрализации действия соды.

Доливать холодную воду

Способ, в котором к кипящей воде с незамоченной предварительно фасолью добавляют холодную воду, может ускорить приготовление до минут 40.

Воду с фасолью доводят до кипения, заливают стакан холодной воды, ждут закипания воды и снова добавляют холодную воду - и повторяют этот шаг 4-5 раз.

Добавить водоросли или морскую капусту

Несколько высушенных листьев морских водорослей, в том числе морской капусты, могут сократить приготовление фасоли до 40 минут. Водоросли добавляются в начале отваривания.

Однако следует отметить, что это может изменять вкусовые качества бобовых.

Советы по приготовлению фасоли

На продолжительность варки фасоли влияет не только методика приготовления, но и некоторые аспекты, в частности:

  • сорт фасоли: замечают, что цветная фасоль варится быстрее;
  • подсаливание воды: не стоит солить неготовую фасоль, ведь, по наблюдениям, это приводит к затвердеванию фасоли и усложнению отваривания.

Также советуют варить фасоль без крышки - так она не потемнеет.

Читайте РБК-Украина в Google News
готуванняРецептыСоветы