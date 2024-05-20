Как быстро сварить фасоль без замачивания: лайфхаки опытных хозяек

Фасоль, которую часто добавляют в борщ, иногда употребляют в пищу отдельно. Впрочем, многие не любят фасоль - однако, не из-за вкуса, а из-за длительности замачивания. Например, некоторые замачивают фасоль на ночь, хотя можно ускорить процесс приготовления.
О том, как быстро сварить фасоль без замачивания на ночь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Healthline, сайт "Книга Порад", сайт "Сім'я і дім".
Фасоль, как и другие бобовые - отличный источник белка и клетчатки, которые снабжают организм энергией и влияют на процесс обмена веществ.
Например, одна чашка (177 граммов) вареной фасоли содержит:
А в черной фасоли содержится больше калорий, жира, клетчатки и фолатов, но меньше магния и железа.
Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фасоль, могут помочь замедлить всасывание сахара в кровь, снизить уровень сахара в крови и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний.
Существует несколько способов, ускоряющих приготовление фасоли - для которых не нужно предварительно замачивать бобовые.
Добавить соду
Этот способ очень прост: высыпьте фасоль в кастрюлю, залейте водой и добавьте немного соды - на кончике ножа. Некоторые советуют добавлять соду не сразу, а в кипящую воду.
Сода должна ускорить приготовление фасоли до 1 часа. Однако в конце варки рекомендуют влить незначительное количество лимонного сока для нейтрализации действия соды.
Доливать холодную воду
Способ, в котором к кипящей воде с незамоченной предварительно фасолью добавляют холодную воду, может ускорить приготовление до минут 40.
Воду с фасолью доводят до кипения, заливают стакан холодной воды, ждут закипания воды и снова добавляют холодную воду - и повторяют этот шаг 4-5 раз.
Добавить водоросли или морскую капусту
Несколько высушенных листьев морских водорослей, в том числе морской капусты, могут сократить приготовление фасоли до 40 минут. Водоросли добавляются в начале отваривания.
Однако следует отметить, что это может изменять вкусовые качества бобовых.
На продолжительность варки фасоли влияет не только методика приготовления, но и некоторые аспекты, в частности:
Также советуют варить фасоль без крышки - так она не потемнеет.
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