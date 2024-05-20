Как быстро сварить фасоль без замачивания: лайфхаки опытных хозяек

Почему фасоль полезна

Фасоль, как и другие бобовые - отличный источник белка и клетчатки, которые снабжают организм энергией и влияют на процесс обмена веществ.

Например, одна чашка (177 граммов) вареной фасоли содержит:

калории - 225;

белок - 15,3 г;

жир - 0,885 г;

углеводы - 40,4 г;

клетчатка - 13,1 г;

тиамин (витамин B1) - 24% от суточной нормы;

фолат (витамин B9) - 58% от суточной нормы;

медь - 48% от суточной нормы;

марганец - 37% от суточной нормы;

железо - 29% от суточной нормы.

А в черной фасоли содержится больше калорий, жира, клетчатки и фолатов, но меньше магния и железа.

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фасоль, могут помочь замедлить всасывание сахара в кровь, снизить уровень сахара в крови и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний.

Как приготовить фасоль быстро

Существует несколько способов, ускоряющих приготовление фасоли - для которых не нужно предварительно замачивать бобовые.

Добавить соду

Этот способ очень прост: высыпьте фасоль в кастрюлю, залейте водой и добавьте немного соды - на кончике ножа. Некоторые советуют добавлять соду не сразу, а в кипящую воду.

Сода должна ускорить приготовление фасоли до 1 часа. Однако в конце варки рекомендуют влить незначительное количество лимонного сока для нейтрализации действия соды.

Доливать холодную воду

Способ, в котором к кипящей воде с незамоченной предварительно фасолью добавляют холодную воду, может ускорить приготовление до минут 40.

Воду с фасолью доводят до кипения, заливают стакан холодной воды, ждут закипания воды и снова добавляют холодную воду - и повторяют этот шаг 4-5 раз.

Добавить водоросли или морскую капусту

Несколько высушенных листьев морских водорослей, в том числе морской капусты, могут сократить приготовление фасоли до 40 минут. Водоросли добавляются в начале отваривания.

Однако следует отметить, что это может изменять вкусовые качества бобовых.

Советы по приготовлению фасоли

На продолжительность варки фасоли влияет не только методика приготовления, но и некоторые аспекты, в частности:

сорт фасоли : замечают, что цветная фасоль варится быстрее;

: замечают, что цветная фасоль варится быстрее; подсаливание воды: не стоит солить неготовую фасоль, ведь, по наблюдениям, это приводит к затвердеванию фасоли и усложнению отваривания.

Также советуют варить фасоль без крышки - так она не потемнеет.