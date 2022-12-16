UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як швидко знайти найближчий пункт незламності: детальна інструкція

Пункт незламності в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

16 грудня Росія масовано обстріляла Україну, через що в багатьох регіонах відсутнє електро- та водопостачання. Раніше на випадки непередбачуваних ситуацій містами розгорнули пункти незламності, куди можна звертатися за допомогою.

Як швидко знайти найближчий до вас пункт - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Мапа з пунктами незламності

Наразі існують пункти незламності трьох категорій:

  • "Пункти Незламності". Це звичні для нас місця, які були організовані обласною владою та ДСНС. У цих пунктах є генератори, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

  • "Пункти Незламності" відповідального бізнесу. Тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Їх вже відкрили у відділеннях ROZETKA, Нова Пошта тощо.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

  • Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Ці установи не надають послуги підзарядки гаджетів.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Знайти карту з усіма точками можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/

Бот для пошуку

Є інший спосіб пришвидшити пошук за допомогою спеціального бота в Telegram. Для цього потрібно просто ввести свою адресу, а сервіс покаже найближчі до вас пункти незламності.

За допомогою бота ви можете дізнатися:

  • як працюють пункти
  • їхні графіки роботи
  • послуги, які ви можете там отримати

Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій (до 40 км), не розголошуються з міркувань безпеки.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області, а також про всю територію Донецької та Херсонської областей.

Інформація про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можна дізнатися в органах місцевої влади.

Що можна отримати в пунктах незламності

У цих локаціях вам нададуть:

  • тепло
  • воду
  • світло
  • мобільний зв'язок
  • інтернет
  • зарядку для мобільних пристроїв
  • місця для відпочинку
  • забезпечення для мам та дітей
  • аптечки

Точки можуть одночасно прийняти від 40 до 500 осіб. Часових лімітів щодо перебування не встановлюють, проте в таких ситуаціях важливо думати й про інших людей, які прийшли отримати допомогу.

Якщо під час вашого перебування в пункті незламності лунає сигнал повітряної тривоги або іншої небезпеки, працівники мають алгоритм дій і скоординують вас.

Читайте, як працює метро Києва прямо зараз під час повітряної тривоги.

Раніше ми також розповідали про пункт незламності в Миколаєві, який має цікаву особливість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київвідключеня світлапункти незламностівоздушная тревога