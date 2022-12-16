Як швидко знайти найближчий пункт незламності: детальна інструкція

16 грудня Росія масовано обстріляла Україну, через що в багатьох регіонах відсутнє електро- та водопостачання. Раніше на випадки непередбачуваних ситуацій містами розгорнули пункти незламності, куди можна звертатися за допомогою.
Як швидко знайти найближчий до вас пункт - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Наразі існують пункти незламності трьох категорій:
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Знайти карту з усіма точками можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/
Є інший спосіб пришвидшити пошук за допомогою спеціального бота в Telegram. Для цього потрібно просто ввести свою адресу, а сервіс покаже найближчі до вас пункти незламності.
За допомогою бота ви можете дізнатися:
Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій (до 40 км), не розголошуються з міркувань безпеки.
Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області, а також про всю територію Донецької та Херсонської областей.
Інформація про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можна дізнатися в органах місцевої влади.
У цих локаціях вам нададуть:
Точки можуть одночасно прийняти від 40 до 500 осіб. Часових лімітів щодо перебування не встановлюють, проте в таких ситуаціях важливо думати й про інших людей, які прийшли отримати допомогу.
Якщо під час вашого перебування в пункті незламності лунає сигнал повітряної тривоги або іншої небезпеки, працівники мають алгоритм дій і скоординують вас.
Читайте, як працює метро Києва прямо зараз під час повітряної тривоги.
Раніше ми також розповідали про пункт незламності в Миколаєві, який має цікаву особливість.