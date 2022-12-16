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Як працює метро у Києві зараз: інформація для пасажирів

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 10:20
Як працює метро у Києві зараз: інформація для пасажирів Фото: Як працює метро у Києві 16 грудня (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро Києва 16 грудня працює тільки як укриття після масштабного ракетного обстрілу Росії.

Про такий крок повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Як працює метро 16 грудня у Києві

Після масованого ракетного удару київський метрополітен зупинив рух поїздів. Зараз усі станції працюють лише як укриття!

Зазначимо, що зараз у Києві триває повітряна тривога. Усіх українців просять залишатися у сховищах.

Про відновлення роботи метрополітену додатково повідомлять трохи згодом.

Також зазначається, що через пошкодження енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоби стабілізувати систему.

Як працює метро в інших містах

До речі, у Харкові 16 грудня метро також зупинилося. Внаслідок обстрілів РФ місто залишилося без світла.

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Нагадаємо, вранці 16 грудня в усіх областях України вранці 16 грудня оголошено повітряну тривогу. Глави різних обласних військових адміністрацій попередили про загрозу ракетної атаки окупантів.

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